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رئیس پلیس راه استان قم از توقیف یک دستگاه خودرو سواری با یک میلیارد و ۶۱۰ میلیون ریال جریمه و خلافی معوقه در آزادراه قم ـ تهران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سرهنگ روحالله شاکری، رئیس پلیس راه استان قم اظهار کرد: مأموران پلیس راه آزادراه قم ـ تهران در اجرای طرحهای کنترل و برخورد با تخلفات رانندگی، هنگام کنترل خودروهای عبوری یک دستگاه خودرو سواری را متوقف کردند.
وی افزود: در بررسی سوابق این خودرو مشخص شد یک میلیارد و ۶۱۰ میلیون ریال جریمه و خلافی معوقه برای آن ثبت شده است.
رئیس پلیس راه استان قم ادامه داد: با توجه به میزان بالای جرائم ثبتشده، خودرو برابر مقررات توقیف و برای سیر مراحل قانونی به پارکینگ منتقل شد.