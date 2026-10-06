مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر اردبیل گفت: استان اردبیل در ضریب پوشش بیمه اجتماعی با ۲۲ درصد، رتبه ششم کشوری را در سال به خود اختصاصی داده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل عباس علوی مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر اردبیل با بیان اینکه ۹۹ هزار و ۴۵۷ نفر تحت پوشش صندوق قرار گرفته‌اند که دو هزار و ۳۱۳ نفر در شش‌ماهه اول سال جاری جذب شده‌اند، گفت: استان اردبیل در ضریب پوشش بیمه اجتماعی با ۲۲ درصد، رتبه ششم کشوری را در سال به خود اختصاصی داده است.

عباس علوی با بیان اینکه در دولت وفاق ملی در گسترش ضریب نفوذ بیمه اجتماعی در جامعه هدف رشد جهشی را شاهد هستیم، اظهار کرد: استان اردبیل از استان‌های پیشرو در افزایش ضریب نفوذ بیمه است و تا پایان سال ۱۴۰۴ با تحت پوشش قرار دادن ۹۷ هزار و ۱۸۰ نفر با ضریب نفوذ ۶۲ در قاصد رتبه ششم کشور را به خود اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه متوسط ضریب پوشش بیمه در کل کشور ۲۰ درصد است، تأکید کرد: مشمولین جامعه هدف صندوق در استان اردبیل ۱۵۶ هزار و ۹۸۴ نفر هستند که از این تعداد تا پایان شهریورماه ۹۹ هزار و ۴۵۷ نفر تحت پوشش صندوق قرار گرفته‌اند که دو هزار و ۳۱۳ نفر در شش‌ماهه اول سال جاری جذب شده‌اند.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر استان اردبیل مزایای اصلی صندوق را مستمری بازنشستگی از کار افتادگی و بازماندگان عنوان و اضافه کرد: تاکنون ۸ هزار ۹۸۳ خانوار از این مزایا برخوردار شده‌اند.

علوی با بیان اینکه ارائه خدمات در سطح کمی و کیفی اولویت کاری صندوق است، افزود: گسترش ضریب نفوذ بیمه در سطح استان و بخصوص در مناطق مرزی و محروم از برنامه‌های اصلی صندوق است و بر این اساس با هدف شناسایی دقیق واجدین شرایط صندوق، با اجرای طرح شناسایی و پالایش مشمولان صندوق، گامی رو به جلو و مؤثر با هدف پوشش صددرصدی برداشته شده است تا هیچ واجد شرایط در استان اردبیل بدون پوشش بیمه‌ای نباشد.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی در اردبیل تصریح کرد: همه افراد واجد شرایطی که مشمول عضویت در صندوق هستند و تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیستند دعوت می‌شود با مراجعه به کارگزاری‌ها و دهیاری‌ها نسبت به عضویت در صندوق اقدام نمایند تا از مزایای آن بهره‌مند شوند.

علوی با اشاره به حمایت‌های ویژه دولت از توسعه بیمه اجتماعی، گفت: یکی از برنامه‌های اصلی دولت توسعه بیمه اجتماعی در جامعه هدف است و انتظار می‌رود افراد مشمول صندوق در جامعه هدف از این فرصت طلایی استفاده کرده و تحت پوشش صندوق قرار گیرند.

وی گفت: مشمولین صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر ساکنین مناطق روستایی، ساکنین مناطق عشایری، ساکنین شهر‌های زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت، کشاورزان غیرساکن در روستا، رانندگان حمل بار و مسافربری بین‌شهری، صنعتگران و شاغلان حوزه صنایع‌دستی و گردشگری و مهندسان و دامپزشکان فعال در مناطق روستایی هستند.