

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی ، مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی از صدور و اعطای نخستین پروانه تشویقی استاندارد در حوزه مراکز نگهداری و توانبخشی سالمندان به مؤسسه توانبخشی خیریه حضرت علی‌اکبر (ع) خبر داد و گفت: استاندارد سازی این مراکز، گامی مؤثر در ارتقای کیفیت خدمات، افزایش ایمنی و حفظ کرامت سالمندان است و باید با رویکردی مستمر و کیفیت‌محور دنبال شود.

بذری افزود: توجه به کیفیت خدمات مراکز نگهداری و توانبخشی سالمندان، تنها یک ضرورت اجتماعی نیست، بلکه موضوعی است که باید در چارچوب الزامات استاندارد و با نگاه به حفظ حقوق، سلامت، ایمنی و کرامت این قشر مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به اهمیت اجرای استاندارد‌های مرتبط با مراکز نگهداری سالمندان گفت: استاندارد سازی کمک می‌کند کیفیت خدمات ارائه‌شده در این مراکز از حالت توصیفی خارج شده و قابل ارزیابی، سنجش و پایش باشد؛ موضوعی که در نهایت می‌تواند به ارتقای سطح خدمات و افزایش رضایتمندی سالمندان و خانواده‌های آنان منجر شود.

مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی افزود: دریافت پروانه استاندارد پایان مسیر نیست، بلکه آغاز یک فرآیند مستمر برای حفظ و ارتقای کیفیت است و باید نتیجه آن را در کیفیت واقعی خدمات، افزایش ایمنی، رفاه و حفظ کرامت سالمندان مشاهده کرد.