اعطا نخستین پروانه تشویقی استاندارد به مؤسسه توانبخشی خیریه حضرت علیاکبر (ع) بیرجند
مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی از اعطا نخستین پروانه تشویقی استاندارد به مؤسسه توانبخشی خیریه حضرت علیاکبر (ع) بیرجند خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی
، مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی از صدور و اعطای نخستین پروانه تشویقی استاندارد در حوزه مراکز نگهداری و توانبخشی سالمندان به مؤسسه توانبخشی خیریه حضرت علیاکبر (ع) خبر داد و گفت: استاندارد سازی این مراکز، گامی مؤثر در ارتقای کیفیت خدمات، افزایش ایمنی و حفظ کرامت سالمندان است و باید با رویکردی مستمر و کیفیتمحور دنبال شود.
بذری افزود: توجه به کیفیت خدمات مراکز نگهداری و توانبخشی سالمندان، تنها یک ضرورت اجتماعی نیست، بلکه موضوعی است که باید در چارچوب الزامات استاندارد و با نگاه به حفظ حقوق، سلامت، ایمنی و کرامت این قشر مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به اهمیت اجرای استانداردهای مرتبط با مراکز نگهداری سالمندان گفت: استاندارد سازی کمک میکند کیفیت خدمات ارائهشده در این مراکز از حالت توصیفی خارج شده و قابل ارزیابی، سنجش و پایش باشد؛ موضوعی که در نهایت میتواند به ارتقای سطح خدمات و افزایش رضایتمندی سالمندان و خانوادههای آنان منجر شود.
مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی افزود: دریافت پروانه استاندارد پایان مسیر نیست، بلکه آغاز یک فرآیند مستمر برای حفظ و ارتقای کیفیت است و باید نتیجه آن را در کیفیت واقعی خدمات، افزایش ایمنی، رفاه و حفظ کرامت سالمندان مشاهده کرد.