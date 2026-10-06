به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، بهرنگ اکرامی یکی از دامپزشکانی است که به سبب تلاش‌های بی وقفه اش خصوصا برای نجات جان حیات وحش، بیست سال است که به عنوان دامپزشک متعهد با اداره کل دامپزشکی مازندران همکاری می‌کند.

دامپزشک جوانی که توانسته ده‌ها و گاهی صد‌ها راس از حیوانات حیات وحش از قبیل خرس، پلنگ، مرال و ... را تیمار یا انتقال و در طبیعت رهاسازی کند.

بهرنگ اکرامی از جمله دامپزشکانی بود که سال ۱۴۰۰ با تیم طرح تکثیر یوز پلنگ اسیایی همکاری داشته است ضمن اینکه توانسته، برای حفظ گونه گوزن زرد ایرانی هم برای نخستین بار در دنیا لقاح مصنوعی این گونه را با موفقیت به ثبت برسد.

چند ماه گذشته نیز وی و تیم همراهش توانستند با استفاده از ذخیره‌ی اسپرمی که ده سال پیش از گونه گوزن زرد ایرانی تهیه کرده بودند با استفاده از روش تلقیح مصنوعی این گونه را باردار کنند.