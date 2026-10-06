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با هدف ارتقای توانمندی و مسئولیتپذیری اجتماعی ۲۴۰دختر تحت حمایت کمیته امداد از آموزشهای «طرح یاس» در سال جاری بهرهمند شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون امور فرهنگی کمیته امداد استان اصفهان با اشاره به اجرای «طرح یاس» با هدف توانمندسازی اجتماعی و ارتقای مهارتهای فردی گفت: در سال جاری این طرح در قالب دو اردوی آموزشی اجرا شده و تاکنون ۲۴۰ نفر از دختران تحت حمایت، آموزشهای تخصصی و مهارتی طرح را فرا گرفتهاند.
محمدرضا مومی اردستانی افزود: در مرحله اخیر، بیش از ۲۰۰ نفر از دختران ۲۰ تا ۴۰ سال تحت حمایت در قالب یک اردوی آموزشی دو روزه در مجتمع فرهنگی و آموزشی شیخ بهایی حضور یافتند و با بهرهگیری از برنامههای آموزشی متنوع، مهارتهای لازم برای افزایش تابآوری، اعتمادبهنفس و مسوولیتپذیری اجتماعی را کسب کردند
وی ادامه داد: اجرای «طرح یاس» زمینه حضور سازمانیافته دختران تحت حمایت در فعالیتهای داوطلبانه، اجتماعی و امدادی را فراهم میکند و آنان میتوانند با بهرهگیری از آموزشهای تخصصی، در مواجهه با بحرانهای اجتماعی و خدمترسانی به جامعه نقش موثرتری ایفا کنند.
معاون امور فرهنگی کمیته امداد استان اصفهان با اشاره به تداوم اجرای این طرح در استان گفت: بر اساس برنامهریزی انجامشده، تا پایان سال ۶ هزار نفر از دختران تحت حمایت در قالب طرح یاس از آموزشهای مهارتی و اجتماعی بهرهمند میشوند.