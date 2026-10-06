به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون امور فرهنگی کمیته امداد استان اصفهان با اشاره به اجرای «طرح یاس» با هدف توانمندسازی اجتماعی و ارتقای مهارت‌های فردی گفت: در سال جاری این طرح در قالب دو اردوی آموزشی اجرا شده و تاکنون ۲۴۰ نفر از دختران تحت حمایت، آموزش‌های تخصصی و مهارتی طرح را فرا گرفته‌اند.

محمدرضا مومی اردستانی افزود: در مرحله اخیر، بیش از ۲۰۰ نفر از دختران ۲۰ تا ۴۰ سال تحت حمایت در قالب یک اردوی آموزشی دو روزه در مجتمع فرهنگی و آموزشی شیخ بهایی حضور یافتند و با بهره‌گیری از برنامه‌های آموزشی متنوع، مهارت‌های لازم برای افزایش تاب‌آوری، اعتمادبه‌نفس و مسوولیت‌پذیری اجتماعی را کسب کردند

وی ادامه داد: اجرای «طرح یاس» زمینه حضور سازمان‌یافته دختران تحت حمایت در فعالیت‌های داوطلبانه، اجتماعی و امدادی را فراهم می‌کند و آنان می‌توانند با بهره‌گیری از آموزش‌های تخصصی، در مواجهه با بحران‌های اجتماعی و خدمت‌رسانی به جامعه نقش موثرتری ایفا کنند.

معاون امور فرهنگی کمیته امداد استان اصفهان با اشاره به تداوم اجرای این طرح در استان گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، تا پایان سال ۶ هزار نفر از دختران تحت حمایت در قالب طرح یاس از آموزش‌های مهارتی و اجتماعی بهره‌مند می‌شوند.