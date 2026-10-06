به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بنابر اعلام روابط عمومی جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، در سومین روز این رویداد سه‌شنبه ۱۴ مهر از ساعت ۱۰ صبح خانه جشنواره میزبان نمایش ویژه مهمانان شده است و فیلم‌های «گرگی‌خان» (ویژه نابینایان) در سالن بلک باکس و «بازگشت دوست وحشی» از بخش بین‌الملل در سالن نشست‌های عملی پخش شد.

مجموعه اول مسابقه فیلم‌های کوتاه و پویانمایی در سالن سینما شامل فیلم‌های «تبصره» به کارگردانی محمد زارعین، «رابی و روبی» به کارگردانی حسین صفارزادگان «مهر گاز زده» به کارگردانی حمید قائمی مهر، «ببعی و معمای نان ساندویچی» به کارگردانی حسین صفارزادگان، «امضای بابا» به کارگردانی امیرمحمدآزادگانی، «آنجا که صبح می‌ماند» به کارگردانی فرزانه قبادی، «تولد در باران» به کارگردانی محمدعلی هاشم‌پور، «جعبه سفید» به کارگردانی نرگس اسداللهی، «شکارچی» به کارگردانی امیرحسین مهماندوست، «نقطه (هوش مصنوعی)» به کارگردانی داریوش رضایی، «چیا (شاخ‌های بلند) – سریال» به کارگردانی امیر سحرخیز، هاجر مهرانی و مرتضی نائیجی روی پرده رفته است.

از ساعت ۱۲ نیز برنامه‌هایی شامل نشست هم‌اندیشی دبیر جشنواره با فیلمسازان کودک در سالن نشست‌های علمی، نمایش فیلم «عموی بچه‌ها» (احمد درویشعلی‌پور) در سالن سینما و باکس دوم نمایش فیلم‌های کوتاه و پویانمایی در سالن بلک باکس برگزار شد.

در این بخش فیلم‌های کوتاه «یک جای دور» به کارگردانی برزو فرشاد و عباس قدیر محسنی، «پاپا بندری» به کارگردانی بهمن رضائی، «ساعت پویا (راز صندوق) (سریال)» به کارگردانی آرش رازانی و آبتین یغماییان، «رد موج» به کارگردانی حامد دین محمدی، «سپر رنگی (سریال از مجموعه پرواز)» به کارگردانی زیبا معروفی، «سوکولو» به کارگردانی مانا پاک‌سرشت، «ماهی‌ها گریه نمی‌کنند (هوش مصنوعی)» به کارگردانی فرشاد فرهنگ، «بچه‌های بهشت» به کارگردانی گیتا فیضی، «حیدر نام من است» به کارگردانی عطا پناهی، «شیشه‌ای در قلب من» به کارگردانی آمنه اربابون و امیر مهران روی پرده رفت.

همچنین در ساعت ۱۴:۳۰ فیلم‌های «عموی بچه‌ها» (احمد درویشعلی‌پور) ویژه داوران کودک در سالن اصلی به روی پرده می‌رود، همچنین فیلم «ورکانا» (سید میثم سجادی) ویژه داوران نوجوان در سالن‌های سینما و بلک باکس به نمایش در خواهد آمد.

سالن نمایش‌های علمی نیز میزبان باکس سوم نمایش و بررسی فیلم‌های مستند خواهد بود و مستند‌های «روایت میناب» به کارگردانی امیر اطهر سهیلی، «مشق جنگ» به کارگردانی امیررضا دهقانی و «پنجره‌ها» به کارگردانی حدیث و مهدی مطوری نمایش داده می‌شود، که این برنامه به همراه نشست نقد و بررسی خواهد بود.

در ساعت ۱۶ نیز نشست رسانه‌ای دو فیلم «عموی بچه‌ها» و «ورکانا» به ترتیب در سالن نشست‌های رسانه‌ای و نشست‌های علمی برگزار می‌شود.

از ساعت ۱۷ نیز فیلم «گرگی‌خان» (ساسان فجر) ویژه داوران کودک در سالن اصلی اکران خواهد شد و فیلم «عموی بچه‌ها» (احمد درویشعلی‌پور) ویژه داوران نوجوان در سالن‌های سینما و بلک باکس روی پرده می‌رود.

همچنین از ساعت ۱۷ «کارگاه کارگردانی برای سینمای کودک و نوجوان» با حضور آرش معیریان در سالن نشست‌های علمی برگزار می‌شود.

در ساعت ۱۸:۳۰، نشست رسانه‌ای دو فیلم «گرگی‌خان» و «عموی بچه‌ها» به ترتیب در سالن نشست‌های رسانه‌ای و نشست‌های علمی برگزار می‌شود.

سی‌و‌هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان به دبیری حامد جعفری از ۱۱ تا ۱۶ مهرماه در حال برگزاری است.