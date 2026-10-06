به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ در پی گشت و پایش حفاظتی ماموران منابع طبیعی و آبخیزداری در دشت سجزی، یک خودروی حامل چوب تاغ قاچاق کشف و در این رابطه دو نفر دستگیر و پرونده آنها به مراجع قضایی ارسال شد.

از این افراد همچنین یک دستگاه اره برقی و یک دستگاه اره دستی که برای قطع و برداشت غیرمجاز چوب مورد استفاده قرار می‌گرفت، کشف و ضبط شد.

در کوهپایه نیز۷۳۰ کیلوگرم چوب قاچاق تاغ در تاغزار‌های شهرستان کشف و ضبط شد.

در جریان این عملیات، عوامل یگان حفاظت موفق به دستگیری دو نفر از متخلفان و توقیف یک دستگاه خودروی پیکان وانت حامل چوب قاچاق تاغ شدند.

پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کلاه‌قاضی، قمیشلو و موته، پناهگاه حیات وحش عباس آباد، خارو و کوه بزرگی و یخاب، منطقه حفاظت شده کرکس، کهیاز، قمصر و برزک و دالانکوه، اثر طبیعی ملی سپاهان، تالاب بین المللی گاوخونی، مناطق چهارگانه تحت مدیریت حفاظت محیط زیست استان اصفهان هستند.

استان اصفهان دارای یک اثر طبیعی ملی، سه پارک ملی، پنج پناهگاه حیات وحش، چهار منطقه حفاظت شده، ۱۱ منطقه شکار ممنوع و یک تالاب بین‌المللی است.

در استان اصفهان از ۹.۸ میلیون هکتار عرصه‌های طبیعی، حدود ۴۰۳ هزار هکتار وسعت جنگل‌ها، ۶ میلیون هکتار وسعت مرتع و سه میلیون هکتار بیابان است، در این میان وسعت مناطق حفاظت شده، شکار ممنوع و چهارگانه، ۲ میلیون و دویست هزار هکتار برآورد می‌شود.