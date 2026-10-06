معاون حفاظت محیط زیست اداره کل اچ‌اس‌ئی وزارت نفت از صدور مجوز محیط زیست برای ۶ طرح جمع‌آوری و بازیابی گاز‌های مشعل خبر داد و گفت: با سازوکار جدید همکاری وزارت نفت و سازمان حفاظت محیط زیست، زمان بررسی و صدور مجوز این طرح‌ها به کمتر از ۲۰ روز کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدتقی جعفرزاده افزود: با اجرای سازوکار جدید همکاری وزارت نفت و سازمان حفاظت محیط زیست، زمان بررسی و صدور مجوز طرح‌های جمع‌آوری و بازیابی گاز‌های مشعل به کمتر از ۲۰ روز کاهش یافته است.

وی گفت : جمع‌آوری و کاهش گاز‌های مشعل از اولویت‌های ملی برای صیانت از منابع هیدروکربوری، کاهش آلودگی هوا، جلوگیری از هدررفت منابع و کمک به مدیریت ناترازی گاز است و با تأکید رئیس‌جمهوری در دستور کار قرار گرفته است.

معاون حفاظت محیط زیست اداره کل اچ‌اس‌ئی وزارت نفت افزود: با افزایش مشارکت بخش خصوصی در اجرای طرح‌های جمع‌آوری و بازیابی گاز‌های مشعل، نیاز به ایجاد سازوکاری کارآمد برای بررسی و صدور مجوز‌های محیط زیست افزایش یافت و با تأکید رئیس‌جمهوری، وزارت نفت و سازمان حفاظت محیط زیست برای تسریع این روند همکاری کردند.

جعفرزاده گفت: مهر ۱۴۰۴، تفاهم‌نامه‌ای میان نماینده وزیر نفت و رئیس کارگروه جمع‌آوری گاز‌های مشعل و معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست، با هماهنگی اداره کل اچ‌اس‌ئی وزارت نفت، امضا شد که هدف آن تسریع در بررسی و تعیین‌تکلیف مجوز‌های محیط زیست طرح‌های جمع‌آوری گاز‌های مشعل بود.

وی افزود: بر اساس این تفاهم‌نامه، طرح‌های جمع‌آوری و بازیابی گاز‌های مشعل با توجه به ویژگی‌ها و الزامات محیط زیست در سه گروه دسته‌بندی می‌شوند و در کارگروه مشترکی با حضور معاون حفاظت محیط زیست اداره کل اچ‌اس‌ئی وزارت نفت و مدیرکل دفتر ارزیابی آثار محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست مورد بررسی قرار می‌گیرند.

معاون حفاظت محیط زیست اداره کل اچ‌اس‌ئی وزارت نفت گفت : این سازوکار با هدف ایجاد هماهنگی بیشتر، تسریع در بررسی کارشناسی، جلوگیری از انجام کار‌های موازی و کوتاه‌شدن فرایند تصمیم‌گیری ایجاد شده است و در عین حال، الزام‌های محیط زیست در بررسی طرح‌ها به‌طور کامل حفظ می‌شود.

جعفرزاده افزود: تاکنون برای ۶ طرح شامل پالایشگاه ششم پارس جنوبی، پالایشگاه هفتم پارس جنوبی، پالایشگاه گاز پارسیان، واحد بهره‌برداری رامشیر، واحد بهره‌برداری رگ‌سفید یک و واحد بهره‌برداری اهواز یک بنگستان مجوز محیط زیست صادر شده و زمان بررسی و صدور مجوز این طرح‌ها به کمتر از ۲۰ روز رسیده است.

وی تأکید کرد: کاهش زمان صدور مجوز به معنای حذف یا کاهش الزامات محیط زیست نیست، بلکه با ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، زمان بررسی و تصمیم‌گیری کوتاه‌تر شده است.

معاون حفاظت محیط زیست اداره کل اچ‌اس‌ئی وزارت نفت یادآور شد: تسریع در صدور مجوز‌ها می‌تواند روند اجرای طرح‌های بخش خصوصی برای جمع‌آوری و بازیابی گاز‌های مشعل را شتاب دهد و به کاهش آلاینده‌ها و گاز‌های گلخانه‌ای و جلوگیری از هدررفت منابع هیدروکربوری کمک کند.

جعفرزاده گفت: جمع‌آوری گاز‌های مشعل و بازگرداندن آن به چرخه تولید و مصرف، افزون بر اهمیت برای محیط زیست، از نظر اقتصادی و مدیریت انرژی نیز اهمیت دارد و می‌تواند در مدیریت ناترازی گاز مؤثر باشد.

وی افزود: جمع‌آوری گاز‌های مشعل و بازگرداندن آن به چرخه تولید، ضمن صیانت از منابع هیدروکربوری، آثار مثبتی برای محیط زیست و اقتصاد کشور دارد و تسریع در فرایند صدور مجوز می‌تواند اجرای این طرح‌ها را سرعت بخشد.

جعفرزاده گفت : تجربه همکاری میان وزارت نفت و سازمان حفاظت محیط زیست در این زمینه، تجربه‌ای موفق است و می‌تواند به‌عنوان الگویی برای تسریع در بررسی و اجرای دیگر طرح‌های جمع‌آوری و بازیابی گاز‌های مشعل استفاده شود.