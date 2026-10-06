یک متخصص زنان و زایمان با اشاره به اینکه ورزش می‌تواند نقش موثری در از بین بردن کیست تخمدان پلی‌کیستیک ایفا کند، گفت: اصلاح سبک زندگی و کاهش وزن، در مدیریت این سندروم بسیار موثر است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سهیلا امینی مقدم در رادیو سلامت در مورد تأثیر ورزش روزانه بر درمان کیست تخمدان و اینکه آیا انجام یک ساعت ورزش روزانه می‌تواند منجر به از بین رفتن کیست‌ها شود، ابتدا به بررسی سندروم تخمدان پلی‌کیستیک (PCOS) پرداخت و توضیح داد: این سندروم که بر اساس یافته‌های سونوگرافی تشخیص داده می‌شود، معمولاً در خانم‌هایی دیده می‌شود که با چاقی و مشکل ناباروری رو‌به‌رو هستند. این افراد اغلب دچار مقاومت به انسولین، بالا رفتن سطح هورمون‌های مردانه و علائمی نظیر پرموئی می‌شوند. در این زمینه، اصلاح سبک زندگی، انجام ورزش‌های منظم و کاهش وزن در درمان و مدیریت این سندروم بسیار مؤثر است.

فلوشیپ سرطان‌شناسی انکولوژی زنان، در مورد کیست‌های عملکردی تخمدان تفاوت قائل شد و خاطرنشان کرد: نقش ورزش در مدیریت سندروم‌های هورمونی و تفاوت آن با کیست‌های عملکردی بسیار متفاوت است، اگر چه اصلاح سبک زندگی، انجام ورزش‌های منظم و کاهش وزن در درمان و مدیریت کیست تخمدان پلی‌کیستیک موثر است، اما باید گفت ورزش به‌تنهایی نقشی در از بین بردن کیست‌های عملکردی ندارد.

این جراح زنان یادآور شد: اگرچه ورزش شاید مستقیماً کیست‌های عملکردی را درمان نکند، اما داشتن یک سبک زندگی سالم و فعالیت بدنی منظم در پیشگیری از تمامی بیماری‌ها به ویژه در خانم‌ها نقش بسیار حیاتی و مؤثری ایفا می‌کند.