زمین ورزشی شهید مصطفوی روستای گرجی محله بهشهر، همزمان با اجرای پروژه مهر با حضور مدیرکل آموزش و پرورش مازندران به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، این طرح با مشارکت آموزش و پرورش، شورای اسلامی و دهیاری روستا و خیرین و با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان در مدت سه ماه اجرا شد.

کلبادی نژاد، مدیرکل آموزش و پرورش مازندران، با اشاره به مشارکت آموزش و پرورش در اجرای این طرح گفت: ۵۰۰ میلیون تومان از هزینه اجرای این پروژه از محل اعتبارات آموزش و پرورش تأمین شده است.

وی افزود: قرار است در کنار درس و آموزش، سلامتی، نشاط و شادابی دانش‌آموزان را نیز داشته باشیم و توسعه فضا‌های ورزشی مدارس در همین راستا دنبال می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با اشاره به وضعیت سرانه فضای ورزشی مدارس استان گفت: سرانه فضای ورزشی دانش‌آموزی مدارس مازندران حدود ۴۷ صدم مترمربع به ازای هر دانش‌آموز اعلام شده است؛ یعنی حدود ۰٫۴۷ مترمربع برای هر دانش‌آموز می‌باشد

وی گفت:این رقم در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۷ صدم مترمربع بوده و در یک سال به ۴۷ صدم مترمربع افزایش یافته است. همچنین آموزش‌وپرورش استان هدف‌گذاری کرده این سرانه به یک مترمربع برسد.

زمین ورزشی شهید مصطفوی با بهره‌گیری از چمن مصنوعی، زمینه مناسبی برای فعالیت‌های ورزشی دانش‌آموزان این مدرسه فراهم کرده و می‌تواند به افزایش نشاط، تحرک و سلامت دانش‌آموزان کمک کند.