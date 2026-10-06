نشست بررسی مسائل ورزش عالیشهر با تأکید بر توسعه فضا‌های ورزشی، پشتیبانی از هیئت‌ها و شناسایی استعداد‌های جوان و بانوان برگزار شد و حاضران بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول برای رفع نیاز‌های این حوزه تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، در نشست مسئول توسعه ورزش شرکت عمران شهرهای جدید کشور با مدیرعامل و مسئولان شرکت عمران عالیشهر، نیازهای ورزشی این شهر و راهکارهای ارتقای امکانات بررسی شد.

مسئولان هیئت‌های ورزشی عالیشهر نیز با تشریح فعالیت‌های خود، مسائل و محدودیت‌های پیش روی ورزشکاران و هیئت‌ها را مطرح کردند.

نبود درآمد پایدار و محدودیت منابع مالی از جمله دغدغه‌های فعالان ورزشی عنوان شد که با وجود آن، فعالیت‌های داوطلبانه هیئت‌ها ادامه دارد.

در این نشست، ظرفیت‌های انسانی و استعدادهای ورزشی عالیشهر در رشته‌های مختلف مورد توجه قرار گرفت.

مسائل مربوط به واگذاری اراضی با کاربری ورزشی و پیش‌بینی فضاهای جدید در طرح‌های توسعه آتی شهر نیز بررسی شد.

سیدمحمد ناظم‌الشریعه، مسئول توسعه ورزش شرکت عمران شهرهای جدید کشور، بر نقش ورزش در سلامت، نشاط اجتماعی و افزایش مشارکت جوانان تأکید کرد.

وی شناسایی استعدادها و فراهم کردن زمینه رشد ورزش همگانی و قهرمانی را از اولویت‌های این حوزه دانست.

جهانبخش تل‌اشکی، مدیرعامل شرکت عمران عالیشهر، نیز بر تداوم اقدامات این شرکت در چارچوب اختیارات قانونی برای ایجاد و توسعه فضاهای ورزشی تأکید کرد.

وی گفت حمایت از ورزشکاران و هیئت‌ها نیازمند مشارکت جدی‌تر دستگاه‌های متولی ورزش و همکاری میان مجموعه‌های مسئول است.

در پایان، بر تقویت امکانات ورزشی و فراهم کردن شرایط مناسب برای حضور بیشتر شهروندان، به‌ویژه جوانان و بانوان، در فعالیت‌های ورزشی تأکید شد.