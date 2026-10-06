به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان بوشهر با اشاره به آغاز این پویش ملی از ابتدای شهریورماه، اظهار داشت: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده میان کمیته امداد و وزارت آموزش و پرورش، این پویش در مهرماه با تمرکز بر مدارس اجرایی شد تا ضمن مشارکت دستگاه‌های مختلف از جمله سازمان صداوسیما، مراکز نیکوکاری و پایگاه‌های بسیج، گامی موثر در تأمین نیاز‌های تحصیلی دانش‌آموزان برداشته شود.

محبی با اشاره به آمار دانش‌آموزان تحت پوشش این نهاد گفت: در حال حاضر ۱۳ هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز تحت حمایت کمیته امداد استان بوشهر قرار دارند که ملزومات تحصیلی آنها باید تأمین شود.

وی هدف‌گذاری ریالی امسال برای این پویش را ۲۵ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: بخش عمده‌ای از این مبلغ جمع‌آوری شده است. در حال حاضر لوازم‌التحریر مورد نیاز تمامی دانش‌آموزان معزز تحت حمایت تأمین شده و با منابع جمع‌آوری شده در جشن عاطفه‌ها، کیف و کفش آنها نیز فراهم خواهد شد.

محبی بیان کرد: کمک‌های جمع‌آوری شده در مدارس، با اولویت نیازمندان همان مدرسه هزینه خواهد شد و کمیته امداد نیز در کنار خیرین، سهم خود را برای تکمیل این چرخه حمایتی ایفا خواهد کرد.