مشاور رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح گفت: اقدام شهید سرتیپ رضائیان، رئیس سابق سازمان اطلاعات فراجا در تسهیل زیارت صد‌ها هزار زائر اربعین، مایه خوشحالی و دعای رهبر شهید شد.

سرتیپ حسین اشتری، مشاور رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در دیدار با خانواده شهید سرتیپ رضائیان، خاطره‌ای از این شهید والامقام تعریف کرد.

سرتیپ اشتری گفت: یکی از سال‌ها بعد از ایام اربعین، جمعی از همکاران فراجا برای ارائه گزارش محضر رهبر شهید شرفیاب شدیم.

وی ادامه داد: شهید رضائیان در این دیدار، آماری از تردد زائران بدون گذرنامه به کربلا به رهبر شهید ارائه کرد و گفت، ما زائرینی داشتیم که برای گذرنامه مشکل داشتند؛ ما در مرز حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار گذرنامه و برگ خروج برای زائران آماده کردیم تا زائران به زیارت کربلای معلی مشرف شوند.

مشاور رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح اظهار داشت: رهبر شهید از اینکه هم زائران به زیارت مشرف شدند و هم این امر به‌صورت قانونی انجام گرفته بود، بسیار خوشحال شدند و برای همه دوستان دعا کردند.

گفتنی است؛ سرتیپ پاسدار غلامرضا رضائیان، ­رئیس سازمان اطلاعات فراجا، ­­۹ اسفندماه ۱۴۰۴ و در حمله رژیم صهیونیستی به جلسه شورای عالی دفاع به شهادت رسید.