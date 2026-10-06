رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) بوکان از اهدای ۲۱۰ بسته البسه مرغوب به کودکان و دانش‌آموزان نیازمند از سوی یکی از خیرین جوان این شهرستان خبر داد.

اهدای ۲۱۰ بسته لباس به دانش‌آموزان نیامند به همت خیر بوکانی

اهدای ۲۱۰ بسته لباس به دانش‌آموزان نیامند به همت خیر بوکانی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) بوکان از اهدای ۲۱۰ بسته البسه مرغوب به کودکان و دانش‌آموزان نیازمند توسط یکی از خیرین جوان این شهرستان خبر داد.

حسین خضری در این رابطه اظهار داشت: ارزش تقریبی این بسته‌ها بیش از ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان است و مستقیماً به کودکان ۴ تا ۱۳ سال اختصاص می‌یابد.

خضری افزود:این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که فشار هزینه‌های معیشتی و تورم بر سبد کالای خانواده‌ها، شکاف میان نیاز‌های اساسی و توان خرید را عمیق‌تر کرده است.

وی اضافه کرد:در شرایطی که هزینه‌های پوشاک و تحصیل به شدت افزایش یافته، نقش خیرین نه تنها در جبران کمبود‌های مادی، بلکه در حفظ عزت‌نفس و سلامت روان نسل آینده در لبه‌ی بحران‌های اقتصادی، حیاتی‌تر از گذشته به چشم می‌خورد.

خضری گفت: حمایت‌های مردمی در این مقطع، به عنوان یک پشتوانه اجتماعی، می‌تواند از فروپاشی ساختار حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر در برابر نوسانات بازار جلوگیری کند.