سخنگوی دولت گفت: از مذاکره هیچ ترسی نداریم در عین آنکه با قدرت و به صورت جانانه از منافع و تمامیت ارضی کشور دفاع خواهیم کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فاطمه مهاجرانی روز سه شنبه در دوازدهمین کنگره بین المللی بیماری‌های ریه، مراقبت‌های ویژه سل افزود: برای مذاکره هم آمادگی داریم و از آن ترسی نداریم، چه با جنگ چه با مذاکره از کشور دفاع خواهیم کرد.

سخنگوی دولت با بیان اینکه منطق ایجاب می‌کند مذاکره را انتخاب کنیم گفت: ما با مذاکره دنبال این هستیم که تعاملات علمی خود را با جهان ادامه دهیم، اما تحت هیچ شرایطی از حق خود کوتاه نخواهیم آمد.

مهاجرانی با بیان اینکه دشمن با تمدن ما سر جنگ دارد گفت: این جنگ، جنگ تمدنی شده است و ما حقیقتا وارد یک جنگ علمی شده‌ایم.

وی افزود: دشمن می‌خواهد از طریق علمی با ما مقابله کند، زیرا می‌داند ایران یک ابرقدرت تمدنی و تاریخی است.

مهاجرانی خاطرنشان کرد: دشمنان به جای استفاده از علم برای کمک به بشریت از آن برای استمرار سلطه خود بر جهان استفاده می‌کنند.

سخنگوی دولت گفت: با قدرت از این شرایط گذر خواهیم کرد و ایران سربلند می‌ماند.