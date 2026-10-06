رئیس اتاق بازرگانی یاسوج از دستاوردهای سفر اعضای اتاق ایران و جمعی از مسئولان و فعالان اقتصادی کشور به کهگیلویه و بویراحمد و تصمیم‌های اتخاذشده برای شتاب‌بخشی به توسعه اقتصادی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، عبدالله قبادی رئیس اتاق بازرگانی یاسوج گفت: حضور روسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور و هیئت رئیسه اتاق ایران در یاسوج، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های اقتصادی استان و طرح مستقیم مسائل و نیازهای بخش خصوصی در سطح ملی بود.

قبادی افزود: در صدمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، موضوع تاب‌آوری واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی در بودجه سال ۱۴۰۶ بررسی و مقرر شد مسائل بخش خصوصی و تولیدکنندگان در این زمینه پیگیری شود.

رئیس اتاق بازرگانی یاسوج گفت: در این سفر، موضوع سرمایه‌گذاری در معدن فسفات چرام و میدان گازی مختار مطرح شد و پس از ارائه اطلاعات اولیه، سرمایه‌گذاران برای بررسی و ورود به این دو طرح اعلام آمادگی کردند.

قبادی همچنین از اختصاص اعتبار برای حمایت از طرح‌های اقتصادی استان خبر داد و گفت: برای یکی از طرح‌های استان، موضوع اختصاص حدود یک میلیارد دلار خط اعتباری نیز مطرح شده که پیگیری آن در دستور کار قرار گرفته است.

وی یکی دیگر از مصوبات مهم این سفر را احداث یک مجموعه آموزشی عنوان کرد و افزود: با تصمیم هیئت رئیسه اتاق ایران، مقرر شد پس از آماده‌سازی زمینی به مساحت دو هزار مترمربع از سوی استان، «مدرسه عالی بازرگانان و تجار استان کهگیلویه و بویراحمد» با مشارکت اتاق ایران احداث شود.

رئیس اتاق بازرگانی یاسوج گفت: این مدرسه با هدف آموزش تجارت، بازرگانی و کارآفرینی و تربیت نسل جدید فعالان اقتصادی استان احداث خواهد شد.

قبادی همچنین از راه‌اندازی اندیشکده توسعه اقتصادی استان خبر داد و افزود: نخستین نشست این اندیشکده به میزبانی اتاق بازرگانی یاسوج در تهران و با حضور نخبگان ملی هم‌استانی برگزار می‌شود تا ظرفیت‌های انسانی استان در سطح ملی برای توسعه کهگیلویه و بویراحمد به کار گرفته شود.





وی با اشاره به اقدامات اتاق بازرگانی یاسوج در حوزه تجارت و آموزش گفت: تعداد کارت‌های بازرگانی استان در دوره فعالیت مدیریت فعلی حدود ۵۰۰ درصد افزایش یافته است.

قبادی افزود: اتاق بازرگانی یاسوج در کنار افزایش فعالیت‌های تجاری، دوره‌های آموزشی تجارت و بازرگانی را نیز به صورت رایگان برگزار می‌کند و علاقه‌مندان با مباحثی همچون ثبت شرکت، تنظیم قراردادهای تجاری و تجارت با کشورهای هدف آشنا می‌شوند.

وی همچنین از ارتقای جایگاه پژوهشی اتاق بازرگانی یاسوج خبر داد و گفت: واحد پژوهش این اتاق که در گذشته در رتبه سی‌وچهارم کشور قرار داشت، اکنون با اجرای طرح‌های پژوهشی در جمع ۱۵ اتاق برتر کشور قرار گرفته است.

رئیس اتاق بازرگانی یاسوج یکی دیگر از برنامه‌های این اتاق را ایجاد مجوزهای بی‌نام برای طرح‌های سرمایه‌گذاری عنوان کرد و گفت: این مجوزها پیش از ورود سرمایه‌گذار و پس از طی مراحل قانونی و استعلام‌های لازم آماده می‌شوند و تنها نام سرمایه‌گذار در زمان ورود به طرح به مجوز اضافه خواهد شد.

قبادی افزود: آماده‌سازی این طرح‌ها با هدف کاهش زمان و بروکراسی اداری و فراهم کردن شرایط مناسب‌تر برای ورود سرمایه‌گذاران به استان انجام می‌شود.