تفاهم‌نامه همکاری میان وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و دانشگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ، با هدف حمایت از بازسازی و نوسازی این مراکز به امضا رسید.

اختصاص ۱۲ هزار میلیارد تومان، از ظرفیت اعتبار مالیاتی به بازسازی و نوسازی دانشگاه‌ها

اختصاص ۱۲ هزار میلیارد تومان، از ظرفیت اعتبار مالیاتی به بازسازی و نوسازی دانشگاه‌ها

به گزارش خبرنگار گروه حکمرانی اقتصاد خبرگزاری صدا و سیما؛ سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه امضای تفاهم‌نامه همکاری میان وزارت امور اقتصادی و دارایی با معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و دانشگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ گفت: جنگ اقتصادی و نظامی تحمیل‌شده به کشور، آثار خود را بر مردم و بخش‌های مختلف اقتصادی گذاشته و دولت برای کاهش این آثار، برنامه‌ای هفت‌محوری را دنبال می‌کند که یکی از محور‌های اصلی آن، ایجاد ثبات اقتصادی است.

دشمن تلاش کرد با ایجاد آسیب در بودجه کشور، فشار بیشتری بر مردم وارد کند، اما برنامه‌های دولت برای کاهش این فشار‌ها و حمایت از تولید در حال اجراست.

حمایت از تولیدکنندگان دانش‌بنیان آسیب‌دیده از جنگ از اولویت‌های وزارت اقتصاد است و در بخش تولید دانش‌بنیان و سایر حوزه‌های آسیب‌دیده، کارگروه‌های تخصصی در حال ارزیابی خسارت‌ها و برنامه‌ریزی برای بازسازی و نوسازی هستند.