به گزارش خبرگزاری صداوسیما سازمان وظیفه عمومی فراجا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به مناسبت هفته انتظامی ۱۴۰۵ جلسه ارتباط مردمی مشمولان و خانواده‌های آنان با ریاست و معاونین سازمان در روز پنجشنبه تاریخ ۱۶ مهر در محل مرکز نظارت همگانی ۱۹۷ تهران از ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۱:۰۰ صبح برگزار می‌شود.

همچنین به طور همزمان مشمولان و خانواده‌های آنان می‌توانند با معاونین وظیفه عمومی استان‌ها در سراسر کشور در مرکز نظارت همگانی ۱۹۷ استان از ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۱:۰۰ صبح ارتباط برقرار کنند.

حضور مشمول جهت رسیدگی به درخواست وی در جلسه ملاقات مردمی با مسئولان الزامی است.

لازم به ذکر است؛ مشمولان و خانواده‌های آنان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir و یا کانال سازمان در پیام‌رسان‌های داخلی (سروش، ایتا و روبیکا) به نشانی khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.