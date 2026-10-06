مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان از تحقق بیش از ۵۰ درصدی سهمیه اشتغال استان خبر داد و گفت: بیش از ۱۵ هزار اشتغال جدید معادل نیمی از سهمیه استان در سال جاری محقق شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مجتبی ظفری‌پور اظهار کرد: در سال جاری مجموع ۲۶ هزار و ۱۵۹ طرح اشتغال‌زایی با تعهد ایجاد ۳۰ هزار و ۵۶۰ شغل در خوزستان مصوب شده که بین ۳۷ دستگاه اجرایی توزیع شده است.

وی با اشاره به ابلاغ ۱۶ هزار و ۷۷۴ میلیارد ریال اعتبار به نهاد‌های حمایتی استان افزود: همچنین سهمیه خوزستان در زمینه تسهیلات جزء ۲، معادل ۴.۴ همت است که به دستگاه‌های متولی ابلاغ شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان گفت: روند معرفی طرح‌ها به بانک‌ها و پایش اشتغال ایجاد شده در سامانه رصد با جدیت در حال پیگیری است تا تمامی تعهدات اشتغال‌زایی استان در سال جاری محقق شود.

وی با اشاره به عملکرد متفاوت دستگاه‌های اجرایی در ثبت آمار اشتغال بیان داشت: برخی دستگاه‌ها عملکرد بسیار خوبی در ایجاد و ثبت اشتغال داشته‌اند و برخی دیگر همچنان در ردیف‌های آخر قرار دارند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان از صحت‌سنجی ۹۷ درصدی مشاغل ثبت‌شده در سامانه رصد اشتغال استان خبر داد و بر ضرورت تسریع در معرفی طرح‌های واجد شرایط به بانک‌ها و نیز رفع موانع پرداخت تسهیلات تاکید کرد.

کاهش نیم درصدی نرخ بیکاری خوزستان

وی با اشاره به کاهش نیم درصدی نرخ بیکاری خوزستان در فصل بهار نسبت به مدت مشابه در سال قبل افزود: با وجود چالش‌های موجود و برخلاف روند کلی کشور، نرخ بیکاری استان از ۱۲.۴ به ۱۱.۹ درصد کاهش یافته است.

ظفری‌پور با تاکید بر اهمیت ثبات در بازار کار اظهار کرد: ایجاد امنیت و پایداری اشتغال از ارکان اصلی توسعه اقتصادی در استان است لذا باید تمرکز اصلی خود را بر حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و تسهیل فرآیند اشتغال‌زایی قرار دهیم.

خوزستان به‌عنوان یکی از مهمترین قطب‌های اقتصادی کشور ظرفیت‌های گسترده‌ای در حوزه‌های نفت و گاز، پتروشیمی، کشاورزی، شیلات، تجارت، حمل‌ونقل، گردشگری و صنایع تولیدی دارد با این حال، مسئله اشتغال همچنان یکی از مهمترین دغدغه‌های مردم به‌ویژه جوانان و دانش‌آموختگان این استان به شمار می‌رود لذا این موضوع نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، تصمیم‌گیری واقع‌بینانه و توجه جدی به ظرفیت‌های بومی است.