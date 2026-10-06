به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، کردستان سالانه ۳۳۰ هزار تن سیب‌زمینی تولید می‌کند محصولی که برداشت آن از نیمه دوم مهرماه در مزارع استان آغاز شده است.

به گفته کارشناس مسئول زراعت جهاد کشاورزی، ۸ هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی استان زیر کشت سیب‌زمینی است و ۲ هزار و ۵۰۰ بهره‌بردار در این بخش فعالیت دارند.

دهگلان با برداشت میانگین ۱۶۰ هزار تن یکی از قطب‌های اصلی تولید سیب‌زمینی استان به شمار می‌رود.

۱۲ درصد محصول تولیدی برای بذر، ۲۴ درصد برای تازه‌خوری و ۶۴ درصد نیز به سایر استان‌ها و کشور عراق صادر می‌شود.

با توجه به آب‌بر بودن این محصول، استفاده از مالچ و ارقام جدید می‌تواند به کاهش مصرف آب و افزایش عملکرد کمک کند.