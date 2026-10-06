به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، مردم همیشه در صحنه خوزستان در لبیک به ندای رهبر فرزانه انقلاب اسلامی ، حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای در دویست و نوزدهمین شب از اجتماعات مردمی در دفاع از ایران اسلامی ، در میادین و خیابان های شهرها و روستاهای استان حضور یافتند و ندای الله اکبر را فریاد زدند.

مردم قهرمان خوزستان با در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران ، ضمن بیعت مجدد با رهبر معظم انقلاب ، بر ادامه راه امامین انقلاب حضرت امام خمینی و شهید حضرت امام خامنه ای (رحمه الله علیهما) و شهدای گرانقدر تاکید کردند.