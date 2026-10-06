۱۴۰۰ عملیات امداد و نجات، نتیجه تلاش آتش نشانان بهشهر

۱۴۰۰ عملیات امداد و نجات، نتیجه تلاش آتش نشانان بهشهر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، خادمیان، مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی بهشهر، صبح امروز در حاشیه مراسم بزرگداشت روز آتش‌نشان با اشاره به عملکرد یک‌ساله این سازمان اظهار کرد: همه ساله همزمان با بزرگداشت روز آتش‌نشان، جشن بزرگی با هدف تجلیل از خدمات خانواده بزرگ آتش‌نشانان بهشهر برگزار می‌شود.

وی با تشریح آمار عملیاتی سال گذشته افزود: در یکسال گذشته بیش از ۱۴۰۰ عملیات امداد و نجات پوشش داده شد، ۱۳۰۰ بازدید میدانی انجام شده و بیش از ۳۰ هزار نفر در سطح شهرستان بهشهر آموزش ایمنی و آتش‌نشانی را فرا گرفتند.

خادمیان در ادامه به شاخص‌ترین اقدام سال جاری اشاره کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین عملیات‌های ما، امداد و نجات کودکی بود که در چاه سقوط کرده بود. این عملیات با همکاری فلاح، فرمانده شیفت سه بهشهر و فرزند ۱۲ ساله‌اش، حیدر فلاح، انجام شد و در نهایت کودک دو سال و نیمه رستمکلایی با موفقیت از چاه نجات پیدا کرد.

وی تأکید کرد: این عملیات در کل کشور و دنیا نادر است و خدمات این عزیزان ستودنی و شایسته تقدیر است.

خادمیان در پایان با اشاره به سختی‌ها و حساسیت‌های حرفه آتش‌نشانی خاطرنشان کرد: کار آتش‌نشانی نیازمند آمادگی جسمانی و روانی بالا، آموزش مستمر و تجهیزات پیشرفته است و امیدواریم با حمایت مسئولان، شاهد ارتقای هرچه بیشتر توان عملیاتی این سازمان باشیم