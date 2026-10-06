طرح «نوید زندگی» با هدف تحکیم بنیان خانواده و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی طرح «نوید زندگی» برای دختران در آستانه ازدواج اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، علی اصغر قلی‌پور مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) گفت: طرح «نوید زندگی» با همکاری کمیته امداد و اداره‌کل ورزش و جوانان استان برای دختران ۱۵ تا ۳۵ در حال اجرا است.

قلی پور افزود: تاکنون بیش از هزار نفر از دختران در آستانه ازدواج در این طرح شرکت کرده و آموزش‌های فرهنگی، اجتماعی و مهارت‌های لازم در زمینه ازدواج و تحکیم بنیان خانواده را فرا گرفته‌اند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: از میان شرکت‌کنندگان، ۱۶۰ نفر به عنوان افراد برگزیده انتخاب شده‌اند که آموزش‌های تخصصی‌تر را زیر نظر مربیان اعزامی از سطح کشور دریافت می‌کنند و در مرحله بعد نیز ۱۰۰ نفر از آنان برای حضور در اردوی آموزشی مشهد مقدس انتخاب خواهند شد.

قلی‌پور هدف از این برنامه را تربیت مربیان بومی برای انتقال آموزش‌های مرتبط با ازدواج و تحکیم بنیان خانواده به دختران در آستانه ازدواج در سراسر استان عنوان کرد.

ایمان سهرایی معاون امور فرهنگی ستاد مرکزی کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: تاکنون حدود ۱۷۰ هزار نفر در سراسر کشور از آموزش‌های طرح «نوید زندگی» بهره‌مند شده‌اند و اطلاعات ۱۳۰ هزار نفر از این افراد نیز در سامانه «همگروه» ثبت شده است.

سهرابی ادامه داد: اطلاعات تمامی افرادی که در دوره‌های آموزشی شرکت می‌کنند در این سامانه ثبت می‌شود تا روند اجرای طرح و میزان بهره‌مندی افراد به صورت دقیق قابل رصد باشد.

معاون امور فرهنگی ستاد مرکزی کمیته امداد امام خمینی (ره) همچنین با اشاره به هزینه‌های اجرای این طرح اظهار داشت: با همکاری استان‌ها، خیران و حمایت‌های فردی، اجرای طرح تاکنون با حدود یک‌پنجم بودجه پیش‌بینی‌شده انجام شده است.

وی گفت: برای تمامی شرکت‌کنندگان در دوره‌های آموزشی گواهی‌نامه صادر می‌شود و به منظور کاهش هزینه‌های چاپ و صرفه‌جویی در منابع، این گواهی‌نامه‌ها به صورت آنلاین در اختیار افراد قرار می‌گیرد.