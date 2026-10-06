­دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سوداگران، میدان دارِ بازار خودرو شده است گفت: تعدیل بازار خودرو مطالبه کمیسیون صنایع است.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ علی حدادی با تاکید بر اینکه تحریم دلیل موجهی برای افزایش قیمت خودرو‌ها نیست، گفت: نبود سامانه مشخص برای رصد وضعیت بازار خودرو باعث شد که مافیا در این حوزه میدان داری کنند و در این شرایط سخت اقتصادی با تحمیل فشار بر مردم به دنبال پر کردن جیب خود باشند.

وی با انتقاد از گرانی افسارگسیخته خودرو به بهانه تحریم صنعت خودرو در چند روز گذشته، افزود: متاسفانه تاکنون خودروسازان به صورت مرحله‌ای به بهانه‌های مختلف هر میزان افزایش قیمت که تمایل داشتند را اعمال کرده‌اند بدون اینکه نسبت به ارتقای کیفیت محصولاتشان اقدام کنند.

نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد، چهارباغ و طالقان در مجلس، ادامه داد: تحریم دلیلی برای افزایش قیمت خودرو‌ها نیست کمااینکه سایر بخش‌ها نیز در فهرست تحریم دشمنان قرار دارند و این نخستین بار نیست که یک مجموعه یا صنعتی در فهرست تحریم دشمن قرار می‌گیرد، اما عده‌ای از دلالان و مافیای خودرو از این وضعیت برای افزایش قیمت سوء استفاده کرده‌اند.

وی گفت: خودروسازان در آغاز جنگ اخیر هم به بهانه کمبود ورق فولاد نسبت به افزایش قیمت خودرو‌ها اقدام کردند در حالی که سهمیه ورق را دریافت کرده بودند و به میزان کافی هم در بورس عرضه شده بود.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، افزود: با توجه به اینکه خودرو‌ها از ماه‌ها قبل تولید شده بودند بنابراین خودروسازان حق ندارند در این مرحله نسبت به افزایش چندین برابری قیمت آنها اقدام کنند.

وی گفت: خودروسازان خودشان نباید اجازه دهند که برخی با سوءاستفاده از شرایط کشور نسبت به افزایش قیمت خودرو‌ها اقدام کرده و صنعت خودرو را تحت تاثیر سوداگری قرار دهند.

حدادی اضافه کرد: ما برای تعدیل این بازار با قطعه سازان نیز نشست‌هایی داشتیم که مشخص شد با وجود عدم دریافت مطالباتشان نسبت به تامین قطعات مورد نیاز خودروسازان اقدام می‌کنند کمااینکه یکی از خودروسازان بزرگ هنوز مطالبات قطعه سازان را تسویه نکرده است.

وی گفت: نظارت اولیه و مستقیم در این حوزه بر عهده وزارت صمت است، همچنین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و شورای رقابت موظف هستند این بخش را کنترل کنند و مانع از استمرار این روند شوند ضمن اینکه ما هم در کمیسیون صنایع و معادن مجلس به این موضوع ورود پیدا کردیم و در حال بررسی وضعیت بازار خودرو هستیم.

حدادی افزود: دولت نیز باید با استناد به قوانین موجود در حوزه خودرو نسبت به ساماندهی این بازار مطالبه‌گری کرده و به موقع ورود پیدا کند تا مصرف کنندگان بیش از این متضرر نشوند.

وی گفت: البته لازم است سامانه‌ای جامع و کامل نیز در این حوزه راه‌اندازی و به صورت روزانه بر روند بازار خودرو نظارت شود، زیرا نبود سامانه مشخص برای کنترل وضعیت بازار خودرو باعث شده که مافیا در این حوزه میدان داری کنند و در این شرایط سخت اقتصادی کشور با تحمیل فشار بر مردم به دنبال پر کردن جیب خود باشند.

دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس، تاکید کرد: اگر انسجام و اراده جدی میان دستگاه‌های مربوطه برای کنترل بازار خودرو وجود داشته باشد قطعاً می‌توان از افزایش افسارگسیخته قیمت خودرو‌ها جلوگیری کرد و در یک نقطه حد یقفی تعیین کرده و به این وضعیت پایان داد.