غربالگری بیماری‌های قلبی و عروقی در کاشان و جشن عاطفه ها در جرقویه را در این بسته خبری بخوانید.

غربالگری بیماری‌های قلبی و عروقی در کاشان و جشن عاطفه ها در جرقویه

غربالگری بیماری‌های قلبی و عروقی در کاشان و جشن عاطفه ها در جرقویه

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بر اساس آمار ثبت‌شده تا پایان شهریور، ۶۲ هزار و ۱۱۰ نفر برای انجام خطرسنجی بیماری‌های قلبی و عروقی به مراکز مربوطه مراجعه کرده‌اند.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان کاشان گفت: هم اکنون ۳۴ هزار و ۸۹۸ بیمار مبتلا به فشار خون بالا و ۲۳ هزار و ۴۷۶ بیمار مبتلا به دیابت تحت مراقبت مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان کاشان قرار دارند.

حمیدرضا وجگانی، ارتقای سواد سلامت و اصلاح سبک زندگی را از مهم‌ترین راهکار‌های پیشگیری از بیماری‌های قلبی‌عروقی دانست و افزود: فشار خون بالا، دیابت، اختلالات چربی خون، مصرف دخانیات، چاقی، کم‌تحرکی و استرس از جمله عوامل خطر مهم و قابل پیشگیری این بیماری‌ها هستند.

جشن عاطفه‌ها برای حمایت از دانش آموزان نیازمند در مدارس جرقویه علیا برگزار شد.

حسین جمشیدی رئیس کمیته امداد جرقویه علیا گفت: این آیین به صورت نمادین در دبستان دخترانه فاطمیه شهر حسن آباد با حضور مسئولان و دانش آموزان با هم افزایی کمیته امداد امام خمینی (ره)، اداره آموزش و پرورش و نیکوکاران برگزار شد.

وی افزود: ۷۵۰ دانش آموز کم برخوردار مالی در بخش جرقویه علیا شناسایی شده‌اند و کمک‌های جمع آوری شده بین آنان توزیع می‌شود.