رییس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر معاونت بهداشت وزارت بهداشت با تأکید بر لزوم دریافت گزارش‌های رسمی از طریق سازوکار‌های سازمان جهانی بهداشت، اعلام کرد که تاکنون هیچ اطلاعیه معتبری درباره وقوع طاعون در روسیه دریافت نشده و این مرکز وضعیت را به‌دقت رصد می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، قباد مرادی رییس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر معاونت بهداشت وزارت بهداشت گفت: در خصوص خبر منتشرشده درباره گسترش مرگ یک نفر به خاطر پنومونی با شک به طاعون در روسیه، بر اساس مقررات بین‌المللی به‌ویژه مقررات بین‌المللی بهداشت (IHR)، کشور‌ها موظف‌اند رویداد‌های بهداشتی و بیماری‌هایی را که ممکن است پیامد‌های بین‌المللی داشته باشند، از طریق سازوکار‌های تعیین‌شده به سازمان جهانی بهداشت اطلاع دهند.

وی افزود: سازمان جهانی بهداشت نیز پس از دریافت و ارزیابی اطلاعات، در صورت لزوم، موضوع را از طریق سازوکار‌های رسمی به کشور‌های عضو اطلاع‌رسانی می‌کند و در موارد مقتضی، سطح خطر و اقدامات لازم را اعلام می‌کند.

دکتر مرادی ادامه داد: در حال حاضر، در خصوص خبر منتشرشده درباره طاعون در روسیه، هیچ اطلاعیه یا گزارش رسمی از سوی سازمان جهانی بهداشت یا سایر مراجع رسمی ذی‌صلاح دریافت نکرده‌ایم. بنابراین، در شرایط فعلی نمی‌توانیم صحت خبر یا میزان خطر احتمالی آن را تأیید کنیم و ارزیابی دقیق‌تر موضوع منوط به دریافت اطلاعات رسمی و معتبر است.

رییس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر معاونت بهداشت وزارت بهداشت اظهار داشت: ما در مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر معاونت بهداشتی وضعیت را با دقت زیر نظر داریم و بر اساس وضعیت پیش آمده اطلاع رسانی می‌کنیم و اقدامات لازم را متناسب با وضعیت انجام می‌دهیم.

واکنش کرملین به گزارش‌ها درباره طاعون در روسیه

شامگاه دوشنبه خبرگزاری تاس نقل کرد، دیمیتری پسکوف در پاسخ به پرسش خبرنگاران در این زمینه گفت: متخصصان با تجربه‌ای در سازمان فدرال نظارت بر حقوق مصرف‌کنندگان و رفاه انسانی روسیه (روس‌پوترب‌نادزور) مشغول به کار هستند و باید به ارزیابی‌ها و بیانیه‌های رسمی آنها توجه کرد، نه به شایعات.

وی اظهار داشت: این سازمان، نهاد تخصصی و مرجع در این حوزه است؛ باید به بیانیه‌های رسمی این سازمان استناد کرد، نه اینکه به شایعات یا گمانه‌زنی‌های گوناگون گوش سپرد.

بنا بر این گزارش، در پی انتشار شایعاتی درباره احتمال ابتلا به طاعون در منطقه ایرکوتسک، این سازمان فدرال روسیه، تحقیقات و بررسی‌هایی انجام داد و اعلام کرد که وضعیت بهداشتی و اپیدمیولوژیک در این منطقه همچنان پایدار است.

بر این اساس، تشخیص بیماری منجر به مرگ زنی که بیماری‌اش توجه رسانه‌های محلی را به خود جلب کرده بود، ذات‌الریه با علت ناشناخته اعلام شد..

این سازمان فدرال روسیه اعلام کرد که این کارمند آزمایشگاه مؤسسه علمی ضد طاعون به جای یک عفونت خطرناک، به ذات‌الریه با علت ناشناخته مبتلا شده و دهم مهر ۱۴۰۵ بر اثر ابتلا به آن جان باخته است.

بنا بر این گزارش، آزمایش‌های جامع آزمایشگاهی، عدم وجود میکروارگانیسم‌های مرتبط با ماهیت کار او را در نمونه‌های بیولوژیکی‌اش تأیید کرد.

این سازمان همچنین شایعات مبنی بر وقوع حوادث در این مرکز علمی را رد و اعلام کرد که هیچ یک از همکاران کارمند بیمار در ۱۰ روز گذشته به دلیل علائم بیماری عفونی به پزشک مراجعه نکرده‌اند.

«روس‌پوترب‌نادزور» تأکید کرد که وضعیت بهداشتی و همه‌گیری، در ایرکوتسک و شلخوف کاملاً پایدار است و هیچ دلیلی برای نگرانی عمومی وجود ندارد.

در همین حال، گنادی اونیشچنکو متخصص بیماری‌های واگیردار و عضو آکادمی علوم روسیه به خبرگزاری تاس گفت: بعید است که فرد شناسایی شده به بیماری طاعون مبتلا باشد؛ اگرچه علائم بالینی طاعون همیشه آشکار نیست.

این متخصص روس گفت: مهم‌ترین نکته این است که در منطقه بوریاتیا برف باریده است. بیمار از بوریاتیا بازگشته بود؛ منطقه‌ای در مرز روسیه و مغولستان که در آن جوندگان و کک‌ها، ناقل طبیعی بیماری طاعون محسوب می‌شوند.

این متخصص روس گفت: ما دائماً این کانون‌های طبیعی بیماری طاعون را پایش می‌کنیم، اما ناقلان طاعون در حال حاضر به خواب زمستانی رفته‌اند. در هر صورت، ما این عفونت را به‌خوبی می‌شناسیم، روش درمان آن را می‌دانیم و قطعاً این بیماری شیوع پیدا نخواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد که دوره نهفتگی بیماری طاعون هفت روز است، این بیماری یک عفونت باکتریایی است که به‌آسانی منتقل نمی‌شود و با آنتی‌بیوتیک قابل درمان است.

پیش‌ازاین، سازمان فدرال نظارت بر حقوق مصرف‌کنندگان و رفاه انسانی روسیه ۱۳ شهریور ۱۴۰۵ اعلام کرده بود که به طور مستمر، کانون طبیعی طاعون واقع در مرز روسیه و مغولستان را رصد می‌کند؛ در سال ۲۰۲۶ همه‌گیری سطح بالایی به طاعون در حیوانات این منطقه ثبت شده است.

متخصصان این سازمان نیز ۲۷ فروردین ۱۴۰۵ در بیانیه‌ای اعلام کردند: ۱۱ کانون طبیعی طاعون در داخل روسیه شناسایی شده است، اما خطر شیوع همه‌گیری وجود ندارد.

بنابر این بیانیه، هفت کانون طبیعی طاعون در روسیه، ماهیت فرامرزی دارند و در قلمرو‌های مجاور قزاقستان، مغولستان، چین، جمهوری آذربایجان و گرجستان واقع شده‌اند.