به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، عزیز کریمی، مدیرکل دفتر غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه به دلیل تقاضای بازار، کشور همچنان به واردات برنج نیاز دارد، تصریح کرد: مدیریت منابع آبی و مقابله با تغییر کاربری‌ها از اولویت‌های اصلی معاونت زراعت است.

کریمی درباره نحوه مدیریت آب در استان خوزستان توضیح داد: به دلیل وابستگی به منابع آب سطحی، مجوز‌های کشت برنج در این استان با هماهنگی وزارت نیرو و بر اساس زمان‌بندی رهاسازی آب سد‌ها در تابستان صادر می‌شود.

وی درباره تأمین نهاده‌ها افزود: برای ۱۹ استان دارای مجوز کشت برنج، سهمیه کود‌های فسفاته، ازته و پتاسه بر اساس الگوی کشت هر استان اختصاص می‌یابد تا تولید بر اساس برنامه‌ریزی‌های دقیق صورت گیرد.

مدیرکل دفتر غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی با ابراز نگرانی از تغییر کاربری اراضی در مناطق شمالی کشور گفت: با وجود این دغدغه، آمار‌ها نشان می‌دهد سطح کشت برنج در سال جاری در گیلان با افزایش اندکی همراه بود و در مازندران نیز شاهد توسعه ۴ هزار هکتاری کشت این محصول هستیم.