عملیات موفق نوسازی سیلوهای ذخیره گوگرد پالایشگاه دوم
مدیر پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: با اجرای موفق عملیات نوسازی یکی از سیلوهای ذخیره گوگرد پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی، این تجهیز راهبردی پس از تکمیل عملیات تعمیراتی وارد مدار شد.
وی با اشاره به ظرفیت تولید گوگرد در پالایشگاه دوم اظهار داشت: تداوم فرآیند تولید و محدودیتهای عملیاتی ناشی از قرار داشتن تجهیزات در سرویس، در سالهای گذشته فرصت کافی برای انجام تعمیرات اساسی سیلوهای ذخیره گوگرد را فراهم نکرده بود و در مقاطعی تعمیرات موقت برای استمرار بهرهبرداری از این تجهیزات انجام میشد.
مدیر پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی افزود: در اجرای این طرح، با توجه به شرایط خاص طراحی و ساخت سیلو، عملیات نوسازی با پیچیدگیهای فنی قابلتوجهی همراه بود. ساخت و نصب سازهای با مقطع مخروطی و ابعاد قابلتوجه، انجام عملیات تخصصی برشکاری و جوشکاری و همچنین نصب یک سازه فوقسنگین در ارتفاع، از مهمترین بخشهای این پروژه به شمار میرود.
عطارزاده ادامه داد: یکی از ویژگیهای مهم این پروژه، اجرای عملیات نوسازی همزمان با در سرویس بودن واحد دانهبندی گوگرد و تداوم فرآیند تولید بود؛ موضوعی که اجرای پروژه را از نظر برنامهریزی، هماهنگی عملیاتی، فنی و ایمنی با حساسیت و پیچیدگی بیشتری همراه میکرد.
وی با تأکید بر رعایت الزامات ایمنی در تمامی مراحل اجرای پروژه گفت: عملیات نوسازی بهصورت شبانهروزی و با رعایت الزامات ویژه ایمنی انجام شد تا ضمن پیشبرد پروژه، استمرار تولید نیز حفظ شود.
مدیر پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی بیان کرد: اجرای این طرح در شرایطی که واحد تولید گوگرد همچنان در سرویس قرار داشت، ضمن جلوگیری از ایجاد وقفه در فرآیند تولید، از بروز شرایطی که میتوانست به افزایش مشعلسوزی و انتشار گاز دیاکسید گوگرد منجر شود، جلوگیری کرد.
عطارزاده در پایان گفت: با بهرهبرداری از سیلوی نخست و تکمیل عملیات نوسازی سیلوی دوم، زیرساخت ذخیرهسازی گوگرد پالایشگاه دوم از پایداری و آمادگی عملیاتی بیشتری برخوردار خواهد شد و این اقدام در راستای افزایش قابلیت اطمینان تجهیزات، استمرار تولید و ارتقای پایداری فرآیندهای عملیاتی پالایشگاه انجام شده است.