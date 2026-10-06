به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر ؛ محسن عطارزاده افزود: عملیات نوسازی سیلوی دوم نیز با هدف بهره‌برداری تا پایان مهرماه در حال اجراست.

وی با اشاره به ظرفیت تولید گوگرد در پالایشگاه دوم اظهار داشت: تداوم فرآیند تولید و محدودیت‌های عملیاتی ناشی از قرار داشتن تجهیزات در سرویس، در سال‌های گذشته فرصت کافی برای انجام تعمیرات اساسی سیلو‌های ذخیره گوگرد را فراهم نکرده بود و در مقاطعی تعمیرات موقت برای استمرار بهره‌برداری از این تجهیزات انجام می‌شد.

مدیر پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی افزود: در اجرای این طرح، با توجه به شرایط خاص طراحی و ساخت سیلو، عملیات نوسازی با پیچیدگی‌های فنی قابل‌توجهی همراه بود. ساخت و نصب سازه‌ای با مقطع مخروطی و ابعاد قابل‌توجه، انجام عملیات تخصصی برشکاری و جوشکاری و همچنین نصب یک سازه فوق‌سنگین در ارتفاع، از مهم‌ترین بخش‌های این پروژه به شمار می‌رود.

عطارزاده ادامه داد: یکی از ویژگی‌های مهم این پروژه، اجرای عملیات نوسازی همزمان با در سرویس بودن واحد دانه‌بندی گوگرد و تداوم فرآیند تولید بود؛ موضوعی که اجرای پروژه را از نظر برنامه‌ریزی، هماهنگی عملیاتی، فنی و ایمنی با حساسیت و پیچیدگی بیشتری همراه می‌کرد.

وی با تأکید بر رعایت الزامات ایمنی در تمامی مراحل اجرای پروژه گفت: عملیات نوسازی به‌صورت شبانه‌روزی و با رعایت الزامات ویژه ایمنی انجام شد تا ضمن پیشبرد پروژه، استمرار تولید نیز حفظ شود.

مدیر پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی بیان کرد: اجرای این طرح در شرایطی که واحد تولید گوگرد همچنان در سرویس قرار داشت، ضمن جلوگیری از ایجاد وقفه در فرآیند تولید، از بروز شرایطی که می‌توانست به افزایش مشعل‌سوزی و انتشار گاز دی‌اکسید گوگرد منجر شود، جلوگیری کرد.

عطارزاده در پایان گفت: با بهره‌برداری از سیلوی نخست و تکمیل عملیات نوسازی سیلوی دوم، زیرساخت ذخیره‌سازی گوگرد پالایشگاه دوم از پایداری و آمادگی عملیاتی بیشتری برخوردار خواهد شد و این اقدام در راستای افزایش قابلیت اطمینان تجهیزات، استمرار تولید و ارتقای پایداری فرآیند‌های عملیاتی پالایشگاه انجام شده است.