معاون بازرسی و نظارت اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی از ارسال بیش از ۱۶۹ میلیارد تومان پرونده تخلف بازار به تعزیرات استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی ، تهوری گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۱ هزار و ۳۰۳ مورد بازرسی از واحد‌های صنفی و مراکز عرضه استان انجام شد که در پی آن ۶۹۵ پرونده تخلف به ارزش ۱۶۹ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

وی افزود: بازرسی‌ها از ابتدای سال تاکنون با تمرکز بر بازار کالا‌های اساسی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، بنکداران، عمده‌فروشان، واحد‌های صنفی و مراکز عرضه انجام شده و پرونده‌های تشکیل شده است.

معاون بازرسی و نظارت اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی گفت: نظارت بر بازار به صورت مستمر ادامه دارد و همکاران حوزه بازرسی در کنار سایر دستگاه‌های مرتبط، وضعیت عرضه و قیمت کالا‌های اساسی را رصد می‌کنند.

تهوری در خصوص درخواست افزایش قیمت گوشت قرمز نیز افزود: در این زمینه جلسه تخصصی با حضور دستگاه‌های مرتبط و نمایندگان جهاد کشاورزی برگزار شده و اکنون منتظر نهایی شدن آنالیز قیمت و تایید مربوطه هستیم تا قیمت توافقی مشخص شود.

وی گفت: قیمتی که از سوی فعالان این بخش پیشنهاد شده، در مقایسه با قیمت‌های سایر استان‌ها در محدوده کف قیمت قرار دارد و درخواست مطرح‌شده از نظر کارشناسی، در چارچوب قیمت‌های استان‌های همجوار بررسی شده است.

معاون بازرسی و نظارت اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی در خصوص افزایش تقاضا برای خرید لاستیک خودرو افزود: با توجه به تولید لاستیک در استان و ضرورت تامین نیاز مصرف‌کنندگان، موضوع جلوگیری از خروج لاستیک بدون مجوز از استان با همکاری پلیس امنیت اقتصادی پیگیری شده و این اقدام با هدف جلوگیری از انتقال خارج از شبکه و حفظ موجودی مورد نیاز مردم انجام می‌شود.

تهوری از بررسی راهکار‌هایی برای شناسایی مصرف‌کنندگان واقعی لاستیک خبر داد و گفت: یکی از پیشنهادها، احیای شیوه‌ای است که در سال‌های گذشته اجرا می‌شد و براساس آن لاستیک در محل نمایندگی و برای مصرف‌کننده تعویض می‌شد و مشخصات آن در پشت برگ سبز درج و مهر می‌شد.

وی افزود: اجرای این طرح می‌تواند در صورت تصویب و فراهم شدن شرایط، ضمن شناسایی مصرف‌کننده واقعی، امکان نظارت دقیق‌تر بر بازار لاستیک‌های سبک و جلوگیری از خرید با هدف دلالی و ذخیره‌سازی را فراهم کند.

معاون بازرسی و نظارت اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی از بازرسی مستمر انبار‌های عمده‌فروشان و نمایندگی‌های لاستیک در استان خبر داد و افزود: در یک ماه اخیر بازدید از انبار‌های لاستیک به صورت مداوم انجام شده و موجودی و نحوه توزیع این کالا تحت رصد بازرسان قرار دارد.

معاون بازرسی و نظارت اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی افزود: رصد بازار کالا‌های اساسی، پایش انبارها، کنترل نحوه عرضه و برخورد با تخلفات احتمالی با همکاری دستگاه‌های مرتبط ادامه دارد و اولویت اصلی تامین مستمر کالا و جلوگیری از ایجاد التهاب و تقاضای غیرواقعی در بازار است.