به مناسبت روز جهانی کودک و هفته انتظامی، برنامه آموزشی «همیار کوچک پلیس» با هدف نهادینه کردن قوانین راهنمایی و رانندگی در پارک آموزش ترافیک شهر صالحیه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ مرتضی یغمایی، رئیس پلیس راهور شهرستان بهارستان، با تأکید بر اهمیت آموزش از سنین کودکی گفت: هرچه در زمینه آموزش و فرهنگ‌سازی ترافیکی سرمایه‌گذاری بیشتری شود، می‌توان به افزایش مهارت‌های اجتماعی، رعایت قوانین و در نهایت کاهش تخلفات و تصادفات امیدوار بود.

وی با اشاره به آسیب‌پذیری عابران پیاده در تصادفات شهرستان بهارستان افزود: با توجه به فشردگی جمعیتی شهرستان، بخش قابل توجهی از حوادث مربوط به عابران پیاده است و آموزش و اطلاع‌رسانی در این زمینه باید با جدیت بیشتری دنبال شود.

محمد آگاهی‌مند، شهردار صالحیه نیز گفت: پارک آموزش ترافیک شهر صالحیه از سال ۱۳۹۹با هدف آموزش علائم و قوانین راهنمایی و رانندگی به دانش‌آموزان راه‌اندازی شده و تاکنون حدود یک‌هزار و ۲۰۰ دانش‌آموز از آموزش‌های تئوری و عملی این مجموعه بهره‌مند شده‌اند.

وی افزود: اجرای برنامه‌های آموزشی با همکاری پلیس راهور و آموزش و پرورش، زمینه آشنایی کودکان با قوانین ترافیکی را از سنین پایین فراهم می‌کند و تداوم این آموزش‌ها می‌تواند به نهادینه‌شدن فرهنگ صحیح ترافیکی در جامعه کمک کند.