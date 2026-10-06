دبیرکل کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارفرمایی دفاتر پیشخوان، بر لزوم تغییر رویکرد این شبکه در مواجهه با تحول دیجیتال تأکید کرد و مدل «پیشخوان آینده» را راهکاری برای پیوند میان زیرساخت‌های فناوری و نیازهای انسانی شهروندان دانست.

به گزارش خبرنگار به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، علی فلاح، دبیرکل کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارفرمایی دفاتر پیشخوان و رئیس همایش ملی پیشخوان آینده، در تحلیل جایگاه این شبکه در معماری جدید خدمات عمومی، تحول دیجیتال را فراتر از توسعه سامانه‌ها و انتقال خدمات به درگاه‌های آنلاین دانست و آن را تغییری بنیادین در شیوه تعامل شهروندان با دستگاه‌های اجرایی توصیف کرد.

به گفته وی، دفاتر پیشخوان در مدل «پیشخوان آینده» دیگر صرفاً محلی برای ارائه خدمات اداری نیستند، بلکه به عنوان گره‌های هوشمندی عمل می‌کنند که شکاف دیجیتال را میان شهروندان با سطوح مختلف مهارت فناوری پر کرده و خدمات دیجیتال را با راهنمایی‌های انسانی تلفیق می‌کنند.

فلاح در ادامه به ضرورت تغییر مدل اقتصادی این دفاتر اشاره کرد و افزود: شبکه پیشخوان باید با تنوع‌بخشی به سبد خدمات خود، از جمله ارائه خدمات احراز هویت، امضای دیجیتال و پشتیبانی‌های مالی و بیمه‌ای، به سمت ایجاد ارزش افزوده حرکت کند. وی همچنین امنیت داده‌ها و ارتقای سطح کیفی نیروی انسانی را از «اپراتور» به «کارشناس راهبری تجربه خدمات»، از ارکان اصلی این تحول دانست.

دبیرکل کانون دفاتر پیشخوان در پایان تأکید کرد: همایش «پیشخوان آینده» بستری برای گفت‌وگوی ملی میان سیاست‌گذاران، شرکت‌های فناوری و فعالان این حوزه است تا از این طریق، شبکه دفاتر پیشخوان از حاشیه اقتصاد دیجیتال خارج شده و به حلقه‌ای مؤثر در اتصال زیرساخت‌های ارتباطی به زندگی روزمره شهروندان تبدیل شود.