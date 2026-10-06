به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سیدموسی موسوی گفت: جنایت جنگ رمضان در لامرد باید در کتب درسی ثبت شود تا نسل آینده با ابعاد این حادثه و مظلومیت مردم این شهرستان آشنا شوند.

او با اشاره به خسارت‌های واردشده به جامعه فرهنگی و دانش‌آموزی شهرستان لامرد گفت: در جریان این حادثه چهار دانش‌آموز و یک معلم و مربی به شهادت رسیدند و دو معلم جانباز و ۵۲ دانش‌آموز نیز مجروح و آسیب‌دیده شدند.

موسوی افزود: برخی از این دانش‌آموزان با آسیب‌های شدید و ماندگار مواجه شدند که از جمله این حمله وحشیانه دشمن به لامرد دانش‌آموزی دچار آسیب نخاعی شد، دانش‌آموزی دیگر بینایی هر دو چشمش در معرض خطر است، دانش‌آموزی به دلیل آسیب عروقی توان راه رفتن ندارد و دانش‌آموزی بر اثر آسیب مغزی و عروقی ، توانایی تکلم خود را از دست داده است.

نماینده مردم لامرد و مهر در مجلس با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای معرفی ابعاد حادثه جنگ رمضان در لامرد گفت: این حادثه در مقطعی تحت تأثیر سایر وقایع قرار گرفته بود، اما با حضور مسئولان، رسانه‌ها و مستندسازان، ابعاد آن بیشتر مورد توجه قرار گرفت.

او با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر پیگیری جنایات رخ‌داده در لامرد، گفت: امروز باید از ظرفیت‌های مختلف برای تبیین این حادثه استفاده شود و آموزش و پرورش نیز می‌تواند در این زمینه نقش مهمی داشته باشد.

موسوی بیان کرد: این جنایت باید در کتب درسی آورده شود تا دانش‌آموزان و فرهنگیان سراسر کشور با آنچه در لامرد رخ داده است، آشنا شوند.

او همچنین خواستار توجه جدی‌تر به معیشت فرهنگیان، اجرای کامل طرح رتبه‌بندی و رسیدگی به حقوق و مزایای معلمان شد و با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی لامرد، بر تقویت زیرساخت‌های توسعه‌ای این شهرستان تأکید کرد.