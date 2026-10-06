مشاور وزیر میراث‌فرهنگی گفت: طرح ساخت بارگاه شمس تبریزی، با هدف تکریم یکی از قله‌های عرفان و مفاخر ملی، ایجاد یک مرکز علمی و فرهنگی و توسعه گردشگری فرهنگی و عرفانی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مشاور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تاکید بر اینکه ساخت و تکمیل مجموعه بارگاه شمس تبریزی در شرایط جنگی، فراتر از احداث یک بنای فرهنگی است، گفت: دولت در میانه جنگ و در اوج تهاجم آمریکا، این طرح را با ممارست جدی دنبال کرد تا نشان دهد صیانت از تاریخ، هویت ملی و مواریث غنی ایران، حتی زیر تهدید مستقیم زیرساخت‌ها و مراکز علمی و فرهنگی، تعطیل‌بردار نیست.

امین عارف‌نیا، مشاور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به روند احداث مجموعه فرهنگی بارگاه شمس تبریزی در خوی اظهار کرد: در شرایطی که هر روز زیرساخت‌های کشور، مراکز علمی و فرهنگی و حتی میراث‌فرهنگی ایران عرصه تاخت‌وتاز دشمن بوده است، ایجاد یک ظرفیت جدید و ساخت یک مرکز فرهنگی در مجاورت بارگاه شمس تبریزی، نشانه اهتمام دولت و به‌طور مشخص وزارت میراث‌فرهنگی به توسعه مراکز فرهنگی و صیانت از تاریخ ایران، هویت ملی و میراث‌فرهنگی غنی کشور است.

او افزود: این اقدام از منظر دیپلماسی عمومی و دیپلماسی فرهنگی، واجد اهمیت فوق‌العاده‌ای است و پیامی روشن برای کسانی دارد که ایران، به‌ویژه تاریخ پرافتخار و میراث‌فرهنگی ارجمند آن را از سر خصومت با تاریخ بلند ایران و فرهنگ و هنر این سرزمین، مورد تاخت‌وتاز قرار داده‌اند.

عارف‌نیا تاکید کرد: ما با ایجاد این ظرفیت جدید این پیام را منتقل می‌کنیم که ایرانیان حتی در میانه جنگ نیز حفاظت از تاریخ پرافتخار خود و معرفی ظرفیت‌های بالای فرهنگی‌شان را در دستور کار دارند.

مشاور وزیر میراث‌فرهنگی ادامه داد: این طرح با وجود تمام فشار‌هایی که وجود داشته، با همت اهالی فرهنگ و هنر و میراث‌فرهنگی و به‌طور مشخص با مشارکت فعال همکاران، کارشناسان و صاحب‌نظران در استان آذربایجان غربی دنبال شد و این پیام را قطعا با اتمام پروژه و گشایش بارگاه شمس تبریزی به همه منتقل خواهیم کرد.

شمس؛ پیوند تولید علم، میراث‌فرهنگی و گردشگری عرفانی

عارف‌نیا درباره اهمیت پروژه بارگاه شمس تبریزی گفت: این مجموعه از چند منظر اهمیت دارد؛ نخست، جایگاه شمس تبریزی به‌عنوان یکی از قله‌های عرفان و از مفاخر ملی ایران است که جایگاهی ویژه در شعر و ادبیات فارسی و عرفان اسلامی دارد.

او افزود: ایجاد یک مرکز علمی و فرهنگی در جوار بارگاه شمس تبریزی می‌تواند به تولید علم، تولید محتوا، هم‌اندیشی و پژوهش و همچنین برگزاری رویداد‌های علمی و فرهنگی در عرصه جهانی پیرامون این شخصیت نامدار تاریخ شعر، ادب و عرفان اسلامی کمک کند. این ملاحظه در پیگیری ایجاد این بارگاه و احداث این مرکز علمی و فرهنگی، نقش بسیار مهمی داشته است.

مشاور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، موضوع دوم را توسعه گردشگری فرهنگی عنوان کرد و گفت: گردشگری فرهنگی یکی از ساحت‌های برجسته گردشگری در ایران به شمار می‌رود و در این حوزه، گردشگری عرفانی و تبدیل آرامگاه‌ها، بارگاه‌ها و اماکن منتسب به شخصیت‌های برجسته عرفانی ایران، از جمله شمس تبریزی، سهروردی، امام محمد غزالی، ابوالحسن خرقانی، شیخ صفی‌الدین اردبیلی و دیگر بزرگان، می‌تواند به توسعه گردشگری فرهنگی کمک کند.

او ادامه داد: شکل‌گیری یک مرکز فرهنگی چندبعدی طبیعتا می‌تواند به توسعه زیرساخت‌ها، توسعه شهری که مرکز فرهنگی در آن قرار گرفته و پذیرش علاقه‌مندان به آن شخصیت منجر شود؛ بنابراین ایجاد این زیرساخت برجسته فرهنگی، زمینه‌ساز توسعه شهر خوی و توسعه گردشگری فرهنگی خواهد بود و این، دومین دستاورد گشایش بارگاه شمس تبریزی است.

بارگاه شمس؛ یک مجتمع علمی و فرهنگی

عارف‌نیا با تشریح ساختار مجموعه احداث‌شده در خوی گفت: بارگاه شمس تبریزی یک مجتمع علمی و فرهنگی است. زیرساخت‌هایی که در این مجموعه فراهم شده، فضایی برای حضور همه اقشار ایجاد کرده و استادان، پژوهشگران و صاحب‌نظران می‌توانند از این امکانات برای مباحث اندیشه‌ای، برگزاری نشست‌های علمی و گفت‌و‌گو بهره ببرند.

او افزود: در همین راستا، یک اندیشگاه در این مجموعه برپا شده است که با مشارکت پژوهشگاه میراث‌فرهنگی، انجمن عرفان اسلامی و دانشگاه‌های معتبر، به مرکزی علمی پیرامون عرفان و شخصیت شمس تبدیل خواهد شد.

گشایش کتابخانه ۸ هزارجلدی به نام استاد محمدعلی موحد

مشاور وزیر میراث‌فرهنگی درباره کتابخانه این مجموعه اظهار کرد: در این مرکز، یک کتابخانه با هشت هزار جلد کتاب دایر شده که هم‌زمان با آیین گشایش، به روی مخاطبان گشوده خواهد شد. این کتابخانه به نام استاد محمدعلی موحد نام‌گذاری شده است.

او ادامه داد: علاوه بر منابع علمی مرتبط، بخش‌های متنوعی نیز برای این کتابخانه پیش‌بینی شده است؛ از جمله بخش ویژه کودک و نوجوان تا بتوانیم از این فرصت برای پیوند نسل جدید با مفاخر ملی و چهره‌های نامدار تاریخ بلند ایران استفاده کنیم.

بارگاه شمس؛ از نگارخانه تا کارگاه‌های خلق اثر

عارف‌نیا همچنین با اشاره به فضا‌های هنری پیش‌بینی‌شده در این مجموعه گفت: علاوه بر اندیشگاه و کتابخانه، نگارخانه و مرکز فعالیت‌های هنری نیز در این مجموعه دایر شده است. در این نگارخانه آثار هنری در معرض دید بازدیدکنندگان قرار می‌گیرد و فضایی نیز برای برپایی کارگاه‌های آموزشی هنری و کارگاه‌های خلق اثر مهیا شده است.

او در پایان تاکید کرد: بارگاه شمس تبریزی در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده و به‌عنوان یک پایگاه ملی میراث‌فرهنگی، از فردای روز گشایش، ۱۶ مهر، به‌صورت پویا و فعال ارائه خدمات علمی، فرهنگی و هنری به مخاطبان و مراجعان را آغاز خواهد کرد.