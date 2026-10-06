متخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی فسا با اشاره به تغییرات دمایی و بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها، نسبت به افزایش عفونت‌های ویروسی تنفسی در فصل پاییز هشدار داد و بر واکسیناسیون آنفلوآنزا افراد آسیب پذیر، تهویه مناسب، رعایت بهداشت فردی و پرهیز از مصرف خودسرانه آنتی‌بیوتیک‌ها تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، زهرا منتصری متخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی فسا اظهار کرد: با کاهش دما و افزایش حضور افراد در فضا‌های سرپوشیده، شرایط برای انتقال ویروس‌های تنفسی فراهم‌تر می‌شود و بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها نیز می‌تواند به افزایش موارد ابتلا کمک کند.

وی افزود: سرماخوردگی، آنفلوآنزا، کووید ۱۹ و ویروس سین‌سیشیال تنفسی (RSV) از مهم‌ترین عوامل بروز علائم تنفسی در فصل پاییز هستند.

شروع ناگهانی؛ نشانه‌ای که نباید نادیده گرفته شود

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی فسا با اشاره به تفاوت علائم آنفلوآنزا و سرماخوردگی، گفت: سرماخوردگی معمولاً با علائمی مانند آبریزش بینی، عطسه و گلودرد خفیف و به‌صورت تدریجی آغاز می‌شود، در حالی که آنفلوآنزا اغلب شروعی ناگهانی دارد و با تب و لرز، بدن‌درد و کوفتگی شدید، سردرد و احساس ضعف قابل توجه همراه است.

وی همچنین درباره RSV هشدار داد: این ویروس در بزرگسالان ممکن است علائمی مشابه سرماخوردگی ایجاد کند، اما در نوزادان و کودکان خردسال می‌تواند موجب درگیری دستگاه تنفسی تحتانی و بروز علائمی مانند تنفس سریع و خس‌خس سینه شود.

آنتی‌بیوتیک، درمان عفونت‌های ویروسی نیست

دکتر منتصری با تأکید بر ضرورت پرهیز از مصرف خودسرانه آنتی‌بیوتیک‌ها تصریح کرد: بخش قابل توجهی از عفونت‌های حاد تنفسی منشأ ویروسی دارند و آنتی‌بیوتیک‌ها در درمان این بیماری‌ها مؤثر نیستند.

وی خاطرنشان کرد: مصرف بی‌رویه آنتی‌بیوتیک‌هایی مانند آزیترومایسین و آموکسی‌سیلین علاوه بر نداشتن اثر در بیماری‌های ویروسی، می‌تواند موجب افزایش مقاومت میکروبی شود؛ بنابراین مصرف این دارو‌ها باید تنها با تشخیص و تجویز پزشک و در صورت وجود عفونت باکتریایی انجام شود.

واکسیناسیون و رعایت اصول بهداشتی؛ دو گام مهم پیشگیری

این متخصص بیماری‌های عفونی، واکسیناسیون سالانه آنفلوآنزا را یکی از راهکار‌های مؤثر برای کاهش خطر ابتلا به اشکال شدید بیماری دانست و گفت: سالمندان، زنان باردار، کودکان خردسال، کارکنان حوزه بهداشت و درمان و افراد مبتلا به بیماری‌های زمینه‌ای یا ضعف سیستم ایمنی، از گروه‌های در معرض خطر هستند و باید برای دریافت واکسن با پزشک مشورت کنند.

وی در پایان بر شست‌وشوی مرتب دست‌ها، تهویه مناسب فضا‌های بسته، استفاده از ماسک توسط افراد دارای علائم تنفسی، استراحت در منزل هنگام بیماری و مصرف کافی مایعات تأکید کرد و از شهروندان خواست در صورت بروز علائم شدید یا غیرمعمول، برای ارزیابی و درمان مناسب به پزشک مراجعه کنند.