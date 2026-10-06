هفت نشست تخصصی با موضوع‌های مرتبط با کودکان و نوجوانان، هم‌زمان با هفته ملی کودک از ۱۵ تا ۲۱ مهرماه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این نشست‌ها از سوی اداره‌کل آموزش و پژوهش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و با حضور استادان و صاحب‌نظران حوزه‌های مختلف برگزار و علاوه بر اسکای‌روم، از طریق سامانه شاد نیز پخش می‌شود.

نخستین نشست روز چهارشنبه ۱۵ مهر با عنوان «لبخند‌هایی که از یاد نمی‌روند» با سخنرانی میثم سالمی و به میزبانی کانون پرورش فکری استان خراسان رضوی برگزار می‌شود.

روز پنج‌شنبه ۱۶ مهر، نشست «پرورش کودکان دوستدار محیط زیست» با سخنرانی امیرپاشا کنکاش و به میزبانی کانون استان فارس و روز جمعه ۱۷ مهر نشست «خانواده و معنای زندگی» با سخنرانی امیرسلیمان شهبازی و به میزبانی کانون استان کهگیلویه و بویراحمد برگزار خواهد شد. این سه نشست از ساعت ۱۲ تا ۱۳:۳۰ به‌صورت مجازی برگزار می‌شود.

نشست «کاربرد جامعه‌شناسی کودکی در برنامه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان» نیز روز شنبه ۱۸ مهر با سخنرانی رضا محمدبابایی و نشست «قصه‌گویی و سلامت روان» روز یک‌شنبه ۱۹ مهر با حضور امیرسلیمان شهبازی و ابوالفضل حری برگزار می‌شود. این دو نشست از ساعت ۹ تا ۱۱ به‌صورت حضوری و مجازی در اداره‌کل آموزش و پژوهش کانون برگزار خواهد شد.

روز دوشنبه ۲۰ مهر نیز کانون استان مرکزی میزبان نشست «باید‌ها و نباید‌های حضور کودکان دارای نیاز‌های ویژه در عرصه‌های اجتماعی» با سخنرانی جمیله خدادادی است و در آخرین روز هفته ملی کودک، سه‌شنبه ۲۱ مهر، نشست «چگونه علم در ایران به ابزاری برای استقلال و تمدن‌سازی تبدیل شده است؟» با سخنرانی بی‌بی‌فاطمه حقیرالسادات و به میزبانی کانون استان یزد برگزار می‌شود. این دو نشست نیز از ساعت ۱۲ تا ۱۳:۳۰ به‌صورت مجازی برگزار خواهد شد.

علاقه‌مندان می‌توانند نشست‌های هفته ملی کودک را به‌صورت برخط از طریق بستر اسکای‌روم و همچنین سامانه شاد دنبال کنند.

سه نشست نخست این هفته در روز‌های ۱۵، ۱۶ و ۱۷ مهر و همچنین دو نشست پایانی در روز‌های ۲۰ و ۲۱ مهر از طریق نشانی skyroom.online/ch/kanoonp/amoozesh پخش می‌شود.

نشست‌های چهارم و پنجم نیز که روز‌های ۱۸ و ۱۹ مهر به‌صورت حضوری و مجازی برگزار می‌شود، از طریق نشانی skyroom.online/ch/kanoonp/mf در دسترس مخاطبان قرار می‌گیرد.

تمامی نشست‌های تخصصی هفته ملی کودک از طریق سامانه شاد به نشانی shad.ir/kpf_live پخش خواهد شد.

هفته ملی کودک سال ۱۴۰۵ با شعار «لبخند کودکان، الفبای وطن» از ۱۵ تا ۲۱ مهر در سراسر کشور برگزار می‌شود.