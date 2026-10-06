علیرضا کاظمی در جمع خانواده‌های معظم شهدای جنگ رمضان و فرهنگیان لامرد، این شهرستان را نماد خون، شهادت، استقامت و ولایتمداری ملت ایران دانست و بر ضرورت روایتگری سیره شهدا برای نسل‌های آینده تأکید کرد.

وزیر آموزش و پرورش: لامرد نماد خون، شهادت و پایداری ملت ایران است

وزیر آموزش و پرورش: لامرد نماد خون، شهادت و پایداری ملت ایران است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، وزیر آموزش و پرورش در ادامه سفر به شهرستان لامرد و در دیدار با خانواده‌های شهدا، با گرامیداشت مقام آنان گفت: خانواده‌های شهدا به مدال افتخاری که خداوند بر گردن آنان آویخته، افتخار کنند؛ شهادت بالاترین فضیلت قرآنی و آرزوی بندگان صالح خداست.

وی بزرگ‌ترین قدرت جمهوری اسلامی ایران را فرهنگ ایثار و شهادت برشمرد و اظهار داشت: جامعه تعلیم و تربیت وظیفه دارد سیره و راه شهدا را برای نسل جدید روایت و تبیین کند.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید، یادآور شد: امسال مدارس کشور با یاد و نام شهدا آغاز به کار کردند و تلاش شده است فرهنگ ایثار و شهادت بیش از گذشته در فضای مدارس جریان یابد.

کاظمی با اشاره به شهادت ۲۹۵ دانش‌آموز و بیش از ۶۸ معلم در جریان حوادث اخیر، شهید محمود نجفی را از معلمان شهید و الگو‌های جامعه فرهنگیان دانست و خانواده‌های شهدای فرهنگی و دانش‌آموزی را سرمایه‌های ارزشمند نظام تعلیم و تربیت توصیف کرد.

وی روایتگری ابعاد حادثه جنگ رمضان را از وظایف مهم مسئولان فرهنگی و آموزشی خواند و افزود: باید از همه ظرفیت‌های فرهنگی، هنری، ادبی و رسانه‌ای برای انتقال روایت این حادثه به نسل آینده بهره بگیریم.

وزیر آموزش و پرورش ایمان به خدا، حرکت در مسیر رهبری و وحدت و همدلی مردم را عوامل اصلی ایستادگی کشور دانست.

کاظمی با تجلیل از صبر خانواده‌های معظم شهدا تأکید کرد: با شهدا پیمان می‌بندیم که لحظه‌ای برای دفاع از این سرزمین از پای ننشینیم و در کنار خانواده‌های شهدا، از آرمان‌های آنان تا پای جان دفاع کنیم.



