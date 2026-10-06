بر اساس اعلام سخنگوی قوه قضاییه، ۴۶۹ هزار نفر در صف تسهیلات ازدواج هستند و بانک‌ها ۷۷ درصد سهمیه تکلیفی خود را انجام داده‌اند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، سید علی کاظمی گفت: بانک‌های سرمایه، رسالت و توسعه صادرات عملکرد ضعیف‌تری در این زمینه داشته‌اند.

وی افزود: در تسهیلات تکلیفی فرزندآوری، وام به ۲۷۰ هزار و ۳۱ نفر پرداخت شده، اما ۴۱۶ هزار و ۳۴۶ هزار نفر در صف هستند.

سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: کل سهمیه بانک‌ها در سال ۱۴۰۵، ۸۵۰ هزار میلیارد ریال است که ۶۱ درصد سهمیه تکلیفی را انجام داده‌اند. عملکرد بانک‌های ایران زمین، تجارت، توسعه تعاون و گردشگری و مسکن ضعیف‌تر بوده است.

کاظمی در ادامه گفت: ۱۵ نامه هشداری به مدیران عامل بانک‌ها درباره تضمین‌های اضافی که گرفتند و تسهیلاتی پرداخت نکرده‌اند داده‌ایم.

وی افزود: بانک‌ها تا پایان سال وقت دارند که عقب‌افتادگی‌شان را جبران کنند.

پرونده خانم کلثوم اکبری

سخنگوی قوه قضائیه گفت: پرونده خانم کلثوم اکبری در دادگاه کیفری یک مازندران بررسی شد، به دیوان عالی رفت و در شعبه ۲۹ رسیدگی شد و فرجام‌خواهی متهم هم رد شد. پرونده برای اجرای حکم به مازندران بر می‌گردد.

وی اظهار داشت: اتهام خانم اکبری ۱۱ فقره قتل عمدی مرد مسلمان بود که همسرش بوده‌اند. ۱۰ خانواده درخواست قصاص کردند و او به ۱۰ بار قصاص محکوم شده است.

کاظمی تصریحر کرد: اساتید برجسته دانشگاه و معاون پیشگیری قوه قضائیه به این پرونده نگاه جرم‌شناسانه داشته‌اند.

وی گفت: شخصیت خطرناک ناشی از خشونت، فقر و بی‌توجهی نسبت به کهنسالان، کلیدواژه‌های حاصل از مطالعات بوده است.

بی‌حجابی جرم‌انگاری شده و ضابطان موظف به هدایت موضوع به مرجع قضایی هستند

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به جرم‌انگاری بی‌حجابی در قانون، از مکاتبه دادستان کل کشور با دستگاه‌های مرتبط از جمله وزارت کشور برای اجرای وظایف آنها در زمینه حجاب خبر داد.

کاظمی گفت: بی‌حجابی جرم‌انگاری شده و ضابطان موظف به هدایت موضوع به مرجع قضایی هستند

اجرای قانون حجاب و مکاتبه دادستان کل کشور

وی افزود: موضوع بی‌حجابی در قانون جرم‌انگاری شده و ضابطان موظف هستند این موضوع را به مرجع قضایی هدایت کنند.

دادستان کل کشور هم در مکاتبه با برخی از دستگاه‌های مرتبط از جمله وزارت کشور، خواستار اجرای وظایف این دستگاه‌ها درباره حجاب شده است.

کاظمی در ادامه تصریح کرد: برخی واحد‌های خدماتی که از دولت مجوز می‌گیرند، باید در محدوده خود موازین را اجرا کنند. نظارت بر آنها هم وجود خواهد داشت.

قوه قضائیه تأکید می‌کند باید کار فرهنگی شود، اما برای کار‌های برنامه‌ریزی شده در زمینه بی‌حجابی، پیش‌بینی‌ها و اقداماتی داشته که به زودی اعلام می‌شود.

پرونده تعهد ارزی دارو

کاظمی گفت: ۴۱ پرونده پس از صدور کیفرخواست در زمینه رفع نشدن تعهد ارزی مربوط به دارو در حال رسیدگی است.