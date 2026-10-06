تفاهم‌نامه چهارجانبه همکاری میان سازمان امور دانشجویان، صندوق رفاه دانشجویان، شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) و یکی از بانکهای عامل به‌منظور راه‌اندازی و اجرای طرح جامع رداکارت امضا شد.





به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این تفاهم‌نامه با هدف ساماندهی جامع خدمات رفاهی دانشجویان سراسر کشور و تسهیل دسترسی دانشگاهیان به زنجیره‌ای از خدمات متنوع رفاهی، آموزشی و فرهنگی - اجتماعی منعقد شده است.

طرح «رداکارت» بستری یکپارچه برای ارائه خدمات هوشمند به دانشجویان فراهم می‌آورد.

بر اساس این طرح، خدماتی نظیر کیف پول الکترونیک، خطوط اعتباری و تسهیلات رفاهی، شبکه تخفیف فروشگاهی، خدمات اپراتوری و ارتباطی و تسهیلات در حوزه‌های سلامت، بیمه، حمل‌ونقل و تغذیه در اختیار دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور قرار خواهد گرفت.





