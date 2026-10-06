مدیر هنری سازمان منطقه آزاد کیش از برگزاری سه جشنواره هنری در حوزه موسیقی، تئاتر ، عکس و تصویر تا پایان سال با هدف توسعه فعالیت‌های هنری و ایجاد شور و نشاط اجتماعی و تقویت جذابیت کیش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمد علی حائری شیرازی، در نشست خبری رونمایی از پوستر جشنواره‌های هنری و اعطای احکام دبیران جشنواره‌ها گفت: جشنواره موسیقی بانوان، نواحی و حرکات آیینی اقوام مختلف ایران همزمان با هفته کیش، ۲۰ آبان برگزار می‌شود.

او با اشاره به اینکه جشنواره تئاتر ساحل کیش نیز در آذر برگزار خواهد شد، گفت: نخستین دوره جشنواره عکس و تصویر کیش نیز با رویکردی متفاوت و حرفه‌ای در اسفند برگزار می‌شود.

مدیر هنری سازمان منطقه آزاد کیش از برنامه‌ریزی برای برگزاری جشنواره‌های حوزه فیلم خبر داد و افزود: جشنواره فیلم کوتاه موج که فراخوان آن پارسال منتشر شد و جشنواره فیلم‌های عمودی، در حال بررسی و طراحی هستند.

محمد علی حائری شیرازی، گفت: برگزاری جشنواره‌های هنری برای کیش اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا رونق گردشگری به شور و نشاط اجتماعی و پویایی فضای هنری مقصد وابسته است و می‌توانند فضای فرهنگی و هنری کیش را پویاتر و به ماندگاری رویداد‌های هنری در کیش کمک کنند.

مدیر هنری سازمان منطقه آزاد کیش، از پوستر سه جشنواره هنری موسیقی، تئاتر و عکس و تصویر کیش رونمایی و احکام دبیران جشنواره‌ها را اعطا کرد.