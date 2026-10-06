به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، به نقل از روابط عمومی دانشگاه لرستان، تیم دانشجویی میکروبیولوژی شباهنگ دانشگاه لرستان در رویداد «هم‌مسیر» که با حمایت صندوق نوآور مؤسسه تحقیق و توسعه دانشمند، وابسته به بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی برگزار شد، به عنوان یکی از سه تیم برتر این رویداد معرفی شد.

پدرام طلایی، محسن رحیمی و مهدی ترکاشوند، دانشجویان کارشناسی میکروبیولوژی و سیده زهرا بهزادی دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک مولکولی از دانشگاه لرستان اعضای این تیم هستند.

تیم میکروبیولوژی شباهنگ، پیش‌تر در دومین مسابقه ملی «راهی شو» موفق به کسب مقام سوم کشوری شد.

در این مسابقه، ۳۵ تیم منتخب به مرحله بعدی و اردوی رویداد «هم‌مسیر» راه یافتند.

این اردو از ۷ تا ۱۰ مهرماه ۱۴۰۵ در بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی برگزار شد که شامل نمایشگاه تخصصی، نشست با راهبران تخصصی، دیدار با سرمایه‌گذاران و ارائه دستاورد‌های تیم‌ها بود.

در این رویداد، دکتر حسین دهقان، رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، و دکتر مهدی قاسمی، مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از نزدیک، پیشرفت طرح‌ها را بررسی کردند.

تیم میکروبیولوژی شباهنگ در حوزه امنیت غذایی فعالیت می‌کند و طرح خود را بر طراحی و توسعه بیوسنسور تشخیصی باکتری‌های اشریشیا کلی (E. coli) و سودوموناس در صنایع لبنی متمرکز کرده است.

این طرح با هدف ارائه روشی سریع، دقیق و مقرون‌به‌صرفه برای شناسایی آلودگی‌های باکتریایی در شیر و فرآورده‌های لبنی طراحی شده تا گامی مؤثر در ارتقای سلامت مصرف‌کنندگان و کاهش ضایعات صنعت لبنیات برداشته شود.