به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس مجمع خیران مدرسه ساز کشور گفت: این مدرسه ۶ کلاسه با گُستره ۵۵۰ مترمربع فضای آموزشی و ۳۵ میلیارد تومان هزینه به بهره‌برداری رسیده است.

حمیدرضا شاه حسینی افزود: خیران مدرسه ساز با عشق و علاقه پای کار خدمت به آموزش و پرورش و دانش آموزان کشور به ویژه مناطق محروم ایستاده‌اند تا بتوانیم درحدتوان تجهیزات و فضای آموزشی مناسب را برای دانش آموزان فراهم کنیم.

این مدرسه ۶ کلاسه به همت حمیدرضا شاه‌حسینی رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز کشور و به یاد مادر مرحومش حاجیه خانم رقیه شاه‌حسینی ساخته شده است.