استاندار فارس حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا به لامرد در جریان جنگ رمضان را وحشیانه و نقض آشکار قواعد جنگ و حقوق بین‌الملل بیان کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،حسینعلی امیری گفت: هدف قرار دادن اماکن آموزشی، دانش‌آموزان و معلمان با هیچ‌یک از قواعد و اصول جنگ و حقوق بین‌الملل سازگار نیست.

او در جمع فرهنگیان و خانواده شهدای لامرد با بیان قواعد و مقررات بین‌المللی حاکم بر مخاصمات ادامه داد: بر اساس کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو، هدف قرار دادن اماکن غیرنظامی، مراکز آموزشی، دانش‌آموزان، دانشجویان، کودکان و دیگر افراد غیرنظامی ممنوع است، اما در حادثه لامرد شاهد حمله به محیطی بودیم که محل حضور دانش‌آموزان و فعالیت‌های ورزشی بود.

امیری با اشاره به نوع مهمات به‌کاررفته در این حمله گفت: در این حادثه از نوعی موشک با قدرت تخریب بالا استفاده شد که آثار آن بر مردم و خانواده‌های آسیب‌دیده همچنان باقی است.

او با بیان اینکه قواعد جنگ تنها به حقوق بین‌الملل معاصر محدود نمی‌شود، ادامه داد: در آموزه‌های اسلامی نیز از صدر اسلام بر رعایت حقوق انسان‌ها و حتی حفظ جانوران و گیاهان در زمان جنگ تأکید شده است و این اصول بخشی از افتخارات تمدن اسلامی محسوب می‌شود.

استاندار فارس همچنین از تشکیل گروه ویژه‌ای در استان برای پیگیری مسائل خانواده‌های شهدای جنگ رمضان خبر داد و افزود: با هماهنگی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری، موضوعات مربوط به خانواده‌های شهدا به صورت ویژه دنبال می‌شود.

او همچنین با اشاره به مسائل و درخواست‌های خانواده‌های شهدا از بنیاد شهید گفت: از مسئولان بنیاد شهید درخواست شده است به جای اینکه خانواده‌ها برای پیگیری امور خود به استان و تهران مراجعه کنند، کمیسیون‌های مربوطه در شهرستان حضور یافته و مسائل آنها را در محل بررسی و حل‌وفصل کنند.