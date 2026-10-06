معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور از آسیب به چهار دانشگاه و حمایت از بازسازی این مراکز خبر داد.

به گزارش خبرنگار گروه حکمرانی اقتصاد خبرگزاری صدا و سیما؛ دانشگاه صنعتی شریف و مؤسسه پاستور از جمله مراکزی هستند که به دلیل اهمیت و نقش آنها، بازسازی‌شان در اولویت قرار دارد. دانشگاه علم و صنعت و دانشگاه شهید بهشتی نیز در فهرست مراکز مشمول این حمایت قرار دارند.

معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور همچنین از همراهی بانک‌ها در تأمین مالی بازسازی دانشگاه‌های آسیب‌دیده خبر داد. بانک‌ها به صورت مرحله‌ای و هر بار با حمایت از یک دانشگاه، در روند بازسازی این مراکز مشارکت می‌کنند.