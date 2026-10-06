سامانه ۱۹۷ درگاهی برای ارائه انتقادات، پیشنهادات و شکایات از عملکرد پلیس به صورت حضوری، مکاتبه‌ای و تلفنی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، سامانه‌ای که بصورت شبانه روزی انتقادها، پیشنهادها ، درخواست ها، و مشکلات مردم را ثبت کرده و توسط مسئولان مربوطه مورد ارزیابی ورسیدگی قرار میگیرد.

این سامانه توانسته است در ارائه خدمات شفاف ومطلوب پلیس به مردم نقش موثری داشته باشد.

بمناسبت هفته فراجا جمعی از شهروندان نهاوند‌ی با حضور در محل ستاد فرماندهی فراجا وسامانه ۱۹۷ فراجا نهاوند بصورت مستقیم درخواست‌های خود را مطرح و همزمان به مسائل و مشکلات آنها رسیدگی می شود

سرهنگ محرم خوش روش فرمانده فراجا نهاوند میگوید: در این هفته تمامی مراجعه کنندگان به این سامانه می‌توانند از تخفیفات ویژه این هفته در زمینه توقیف وسایط نقلیه خود بهره‌مند شوند.