بر اساس آمارهای منتشر شده، در ۶ ماه نخست سال جاری، در مجموع ۱۲۸ مجوز در مراحل مختلف فرآیند فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری صادر شده است. از این میان، ۲۴ مورد مربوط به موافقت اصولی، ۲۹ مورد مربوط به تأسیس، ۴۱ مورد مربوط به پذیره‌نویسی، ۲۲ مورد مربوط به مجوز فعالیت و ۱۲ مورد نیز مربوط به فعالیت ثانویه بوده است.

توسعه ظرفیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری

در میان مجوزهای صادرشده، بیش‌ترین تعداد، مربوط به مجوزهای پذیره‌نویسی، با ۴۱ مورد بوده است. هم‌چنین ۲۹ مجوز تأسیس و ۲۴ موافقت اصولی در این دوره صادر شده که نشان‌دهنده تداوم روند شکل‌گیری و توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه است.

بررسی جزئیات مجوزهای صادرشده نشان می‌دهد صندوق‌های کالایی با ۲۷ مورد، شامل ۳ موافقت اصولی، ۴ مجوز تأسیس، ۱۶ مجوز پذیره‌نویسی، ۴ مجوز فعالیت و ۱۰ مجوز فعالیت ثانویه، از نظر مجموع مجوزهای ثبت‌شده در این جدول سهم قابل توجهی داشته‌اند.

پس از صندوق‌های کالایی، صندوق‌های سهامی بخشی با ۲۴ مجوز در مراحل مختلف قرار داشته‌اند. این مجوزها شامل ۲ موافقت اصولی، ۷ مجوز تأسیس، ۹ مجوز پذیره‌نویسی، ۴ مجوز فعالیت و ۲ مجوز فعالیت ثانویه است.