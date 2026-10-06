در دیدار با دبیر ستاد امر به معروف کشور مطرح شد؛
نگرانی از گسترش بدحجابی؛ مردم در برابر توطئههای دشمن زانو نمیزنند
نماینده ولیفقیه در کهگیلویه و بویراحمد نسبت به گسترش برخی ناهنجاریهای اجتماعی و اداری و وضعیت عفاف و حجاب ابراز نگرانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، آیتالله سید نصیر حسینی نماینده ولیفقیه در استان در دیدار با دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور، با اشاره به ظرفیتهای انسانی و اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: این استان با وجود نوپا بودن، به برکت انقلاب اسلامی در حوزههایی همچون راه، آب، برق و توسعه مراکز فرهنگی، علمی و دانشگاهی پیشرفتهای قابل توجهی داشته است.
وی با اشاره به نقش مردم استان در دوران دفاع مقدس افزود: مردم کهگیلویه و بویراحمد از نخستین روزهای انقلاب با حضور در صحنه، در عرصههای مختلف حماسه آفریدند و تقدیم قریب به ۲ هزار شهید در دوران دفاع مقدس و مشارکت گسترده مردم در انتخابات، بیانگر تعهد آنان به آرمانهای انقلاب است.
نماینده ولیفقیه در کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به روحیه سلحشوری عشایر منطقه، خاطرنشان کرد: مردم این استان با تکیه بر اصالت دینی و اجتماعی خود در برابر دشمنان ایستادهاند.
آیتالله حسینی با اشاره به «حماسه برنو» گفت: ایستادگی مردم در برابر متجاوزان، پیام روشنی از اقتدار ملت ایران بود و نشان داد مردم در برابر تجهیزات و امکانات دشمن نیز تسلیم نمیشوند و با تمام توان از انقلاب دفاع میکنند.
وی با اشاره به تحولات و ناآرامیهای اخیر نیز تصریح کرد: کهگیلویه و بویراحمد از استانهای پیشرو در خنثیسازی توطئههای دشمن بود و اصالت دینی و پیوند مستحکم مردم با ولایت موجب شد آسیبهایی که در برخی استانها شکل گرفت، در این استان به حداقل برسد.
امام جمعه یاسوج در ادامه با ابراز نگرانی نسبت به برخی مسائل فرهنگی و اجتماعی گفت: با وجود فداکاریها و هزینههایی که ملت برای حفظ ارزشها پرداخت کرده است، شاهد افزایش برخی منکرات، بهویژه در حوزههای اداری و همچنین تغییراتی در وضعیت عفاف و حجاب در خیابانها هستیم.
وی افزود: انتظار میرفت با توجه به رویکردهای نظام و ایثارگریهای ملت، وضعیت عفاف و حجاب بهبود پیدا کند، اما متأسفانه شاهد گسترش برخی ناهنجاریها هستیم.
نماینده ولیفقیه در کهگیلویه و بویراحمد در پایان خواستار بازنگری جدی در سیاستهای این حوزه شد و گفت: لازم است سیاستهای کلان و راهبردهای عملیاتی در زمینه عفاف و حجاب از سوی مسئولان مرکزی با جدیت بیشتری بازنگری شود تا زمینه پیشگیری از این آسیبها فراهم شود.
حجت الاسلام حسین طاهری سرپرست دبیرخانه ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور هم گفت: فریضه امر به معروف و نهی از منکر به ابزاری برای نظارت عمومی، مطالبهگری ساختارمند و پاسخگو کردن دستگاههای اجرایی تبدیل شود.
حجت الاسلام حسین طاهری با تشریح جایگاه امر به معروف در نظام حکمرانی، افزود: نگاه به این فریضه نباید صرفاً به مسائل فردی یا موضوع عفاف و حجاب محدود شود، بلکه امر به معروف میتواند زمینهای برای نظارت مردم بر عملکرد دولت و اصلاح مناسبات اقتصادی و اجتماعی باشد.
وی با اشاره به ماهیت ستادی این مجموعه افزود: ستاد امر به معروف و نهی از منکر یک نهاد اجرایی برای انجام تذکر لسانی نیست، بلکه بر اساس قانون، نهادی هماهنگکننده با ۱۷ دستگاه عضو است و وظیفه آن ترویج فرهنگ امر به معروف، نظارت بر عملکرد دستگاهها و حمایت از آمران به معروف است.
حجت الاسلام طاهری با تأکید بر ضرورت اجرای ماده ۲۰ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، ادامه داد: استانداران، فرماندهان سپاه، دادستانها و دیگر دستگاههای متولی باید در جلسات ستاد استان حضور داشته باشند و با تقسیم کار دقیق، مسائل فرهنگی و اجتماعی هر استان را شناسایی و برای رفع آنها اقدام کنند.
سرپرست دبیرخانه ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور ادامه داد: ستاد باید با استفاده از ظرفیت نمایندگی ولیفقیه در استان، ترک فعلها را مورد نظارت قرار داده و دستگاههای مسئول را نسبت به وظایف خود پاسخگو کند.
وی همچنین با اشاره به محدودیتهای بودجهای گفت: نباید همه ظرفیتهای ستاد را به انتظار برای اعتبارات محدود دولتی گره زد، بلکه میتوان از ظرفیتهای قانونی مسئولیت اجتماعی صنایع، معادن و مجموعههای نفتی استان برای حل مسائل فرهنگی و ایجاد زیرساختهای مورد نیاز استفاده کرد.
حجت الاسلام طاهری بیان کرد: بخش قابل توجهی از منابع مسئولیت اجتماعی دستگاهها میتواند در مسیر حل مسائل فرهنگی و زیرساختی استان هزینه شود و این موضوع نیازمند پیگیری و مطالبهگری جدی ستاد است.
وی هدف اصلی ستاد امر به معروف و نهی از منکر را برخورد فیزیکی ندانست و گفت: اگر ستاد در استانها به معنای واقعی شکل بگیرد و امام جمعه به عنوان محور اصلی، با حمایت دستگاههای عضو فعالیت کند، این مجموعه میتواند به یکی از قویترین ارکان نظارت اجتماعی تبدیل شود.
سرپرست دبیرخانه ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور تأکید کرد: هدف این است که فضای جامعه به سمت معروف سوق پیدا کند و بسترهای شکلگیری منکر در دستگاههای اداری و اجرایی از بین برود.