نماینده ولی‌فقیه در کهگیلویه و بویراحمد نسبت به گسترش برخی ناهنجاری‌های اجتماعی و اداری و وضعیت عفاف و حجاب ابراز نگرانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، آیت‌الله سید نصیر حسینی نماینده ولی‌فقیه در استان در دیدار با دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور، با اشاره به ظرفیت‌های انسانی و اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: این استان با وجود نوپا بودن، به برکت انقلاب اسلامی در حوزه‌هایی همچون راه، آب، برق و توسعه مراکز فرهنگی، علمی و دانشگاهی پیشرفت‌های قابل توجهی داشته است.

وی با اشاره به نقش مردم استان در دوران دفاع مقدس افزود: مردم کهگیلویه و بویراحمد از نخستین روز‌های انقلاب با حضور در صحنه، در عرصه‌های مختلف حماسه آفریدند و تقدیم قریب به ۲ هزار شهید در دوران دفاع مقدس و مشارکت گسترده مردم در انتخابات، بیانگر تعهد آنان به آرمان‌های انقلاب است.

نماینده ولی‌فقیه در کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به روحیه سلحشوری عشایر منطقه، خاطرنشان کرد: مردم این استان با تکیه بر اصالت دینی و اجتماعی خود در برابر دشمنان ایستاده‌اند.

آیت‌الله حسینی با اشاره به «حماسه برنو» گفت: ایستادگی مردم در برابر متجاوزان، پیام روشنی از اقتدار ملت ایران بود و نشان داد مردم در برابر تجهیزات و امکانات دشمن نیز تسلیم نمی‌شوند و با تمام توان از انقلاب دفاع می‌کنند.

وی با اشاره به تحولات و ناآرامی‌های اخیر نیز تصریح کرد: کهگیلویه و بویراحمد از استان‌های پیشرو در خنثی‌سازی توطئه‌های دشمن بود و اصالت دینی و پیوند مستحکم مردم با ولایت موجب شد آسیب‌هایی که در برخی استان‌ها شکل گرفت، در این استان به حداقل برسد.

امام جمعه یاسوج در ادامه با ابراز نگرانی نسبت به برخی مسائل فرهنگی و اجتماعی گفت: با وجود فداکاری‌ها و هزینه‌هایی که ملت برای حفظ ارزش‌ها پرداخت کرده است، شاهد افزایش برخی منکرات، به‌ویژه در حوزه‌های اداری و همچنین تغییراتی در وضعیت عفاف و حجاب در خیابان‌ها هستیم.

وی افزود: انتظار می‌رفت با توجه به رویکرد‌های نظام و ایثارگری‌های ملت، وضعیت عفاف و حجاب بهبود پیدا کند، اما متأسفانه شاهد گسترش برخی ناهنجاری‌ها هستیم.