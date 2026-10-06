هادی افشار، دبیر فدراسیون تکواندو در واکنش به ابطال انتخابات این فدراسیون گفت: در این مورد منتظر واکنش وزارت ورزش و جوانان هستیم.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هادی افشار دبیر فدراسیون تکواندو در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، گفت: هر موضعی که اتفاق افتاده باشد، وزارت ورزش و جوانان باید به فدراسیون اعلام کند.

وی افزود: با توجه به شرایط موجود منتظر واکنش وزارت ورزش و جوانان است، چون تایید صلاحیت نامزد‌های واجد شرایط در انتخاات فدراسیون در اختیار وزارت ورزش است و فدراسیون اطلاعی از این مورد ندارد.

افشار گفت: هنوز چیزی به فدراسیون اعلام نشده است، جای نگرانی نیست و اعضای فدراسیون همچون گذشته به کار خود ادامه می‌دهند. در صورت بروز مشکلی به آن رسیدگی خواهد شد.