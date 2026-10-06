به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، برخی از مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۱۴ مهر ۱۴۰۵ را می‌توانید در این خبر ببینید.

مهمترین عناوین روزنامه‌ها و رسانه‌ها چین

شینهوا

۱. رئیس‌جمهور و وزیر خارجه ایران بر دفاع از منافع ملی و امنیت کشور تأکید کردند.

۲. ایران اعلام کرد همچنان برای گفت‌و‌گو با آمریکا آمادگی دارد، اما مذاکرات باید بر مسئله تنگه هرمز متمرکز باشد.

۳. ارتش چین یک هواپیمای فیلیپینی را که به گفته پکن وارد حریم هوایی جزیره هوانگ‌یان شده بود، از منطقه دور کرد.

۴. چین در نشست وزیران تجارت گروه ۲۰ بر حفظ اصول تجارت چندجانبه و گفت‌و‌گو میان اعضا تأکید کرد.

۵. تعطیلات روز ملی چین با افزایش سفر‌های داخلی و ثبت رکورد‌های جدید در جابه‌جایی مسافران همراه شده است.

۶. سفر‌های طولانی‌تر و افزایش تمایل گردشگران به تجربه‌های متنوع‌تر، الگوی جدید گردشگری چین در تعطیلات روز ملی را شکل داده است.

۷. شرکت‌های خارجی در آستانه برگزاری نمایشگاه بین‌المللی واردات چین، فرصت‌های جدیدی را در بازار این کشور بررسی می‌کنند.

چاینا دیلی

۱. تنش‌ها بر سر تنگه هرمز ادامه دارد و تلاش‌های میانجی‌گرانه برای نزدیک کردن دیدگاه‌های ایران و آمریکا دنبال می‌شود.

۲. ایران برنامه‌ای برای اقدام نظامی تلافی‌جویانه در واکنش به محدودیت‌های اخیر هوایی اعلام نکرده است.

۳. ترامپ گزارش‌ها درباره پیشنهاد کاهش تحریم‌های ایران را رد کرد و همزمان آمریکا گزینه‌های جدید برای ادامه جنگ با ایران را بررسی می‌کند.

۴. نیرو‌های دولتی یمن عملیات گسترده‌ای را علیه حوثی‌ها آغاز کردند و مدعی بازپس‌گیری مناطق راهبردی در نزدیکی باب‌المندب شدند.

۵. چین با تأکید بر نقش تجارت در توسعه آسیای مرکزی، یک پایگاه لجستیکی چین و قزاقستان را به عنوان محور اتصال این منطقه به شبکه حمل‌ونقل بین‌المللی معرفی کرد.

۶. هزینه‌های تعطیلات روز ملی چین افزایش یافت و رونق مصرف، شروع مثبتی برای سه‌ماهه چهارم اقتصاد چین رقم زد.

۷. چین با استفاده گسترده‌تر از ماشین‌های هوشمند و فناوری‌های نوین، روند هوشمندسازی کشاورزی را سرعت می‌دهد.

گلوبال تایمز

۱. نشست وزیران تجارت گروه ۲۰ به دلیل اختلافات بر سر ظرفیت مازاد تولید و کار اجباری، بدون دستیابی به اسناد مشترک در این موضوعات پایان یافت.

۲. چین آماده همکاری با همه طرف‌ها برای موفقیت نشست سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام و سال میزبانی خود اعلام شد.

۳. چین و روسیه رزمایش مشترک مرکز ۲۰۲۶ را به پایان رساندند و نیرو‌های دو کشور همکاری نظامی خود را در این رزمایش گسترش دادند.

۴. ارتش چین قابلیت‌های جدید مقابله با پهپاد، از جمله سامانه‌های لیزری، مایکروویو و موشکی را به نمایش گذاشت.

۵. چین و ۲۷ کشور دیگر در سازمان ملل بار دیگر خواستار پایان اقدامات قهری یکجانبه شدند.

۶. تحولات تنگه هرمز و بحران خاورمیانه همچنان نگرانی‌ها درباره امنیت انرژی و مسیر‌های تجارت جهانی را افزایش داده است.

۷. تقویت همکاری‌های دفاعی چین با کشور‌های آسیای مرکزی با نمایش تجهیزات پدافندی ساخت چین در رژه نظامی ترکمنستان مورد توجه قرار گرفت.

سی جی تی ان

۱. ایران اعلام کرد برای گفت‌و‌گو با آمریکا آمادگی دارد، اما مذاکرات باید بر تنگه هرمز متمرکز باشد و مسئله هسته‌ای در اولویت قرار نگیرد.

۲. ترامپ گفت جنگ ایران «دیر یا زود» پایان خواهد یافت و انتظار می‌رود قیمت‌ها پس از پایان جنگ کاهش یابد.

۳. پاکستان و ترکیه با اعزام نیرو و توانمندی‌های نظامی به عربستان در چارچوب توافق دفاعی مکه موافقت کردند؛ این تصمیم همزمان با تشدید درگیری‌ها در یمن اعلام شد.

۴. نیرو‌های دولتی یمن مدعی بازپس‌گیری باب‌المندب از حوثی‌ها شدند؛ حوثی‌ها این ادعا را رد کردند.

۵. یک تحلیلگر آمریکایی گفت قدرت زنجیره تأمین چین، در روابط اقتصادی پکن و واشنگتن، اهرم‌های بیشتری در اختیار چین قرار داده است.

۶. چین با اجرای طرح جدید آموزش مهندسان کشور‌های در حال توسعه، طی پنج سال آینده آموزش ۱۰ هزار مهندس در حوزه‌های زیرساخت و فناوری اطلاعات را هدف‌گذاری کرده است.

۷. کشاورزان در حاشیه جنوبی صحرای تکله‌مکان چین با استفاده از فناوری آبیاری، کشت گندم زمستانی را در مزارع دایره‌ای‌شکل گسترش داده‌اند.

روزنامه مردم

۱. چین در تعطیلات روز ملی شاهد جابه‌جایی گسترده مسافران بود؛ در پنج روز نخست تعطیلات حدود یک میلیارد و ۵۵۰ میلیون سفر بین‌منطقه‌ای ثبت شد.

۲. میلیون‌ها کارگر در تعطیلات روز ملی در پروژه‌های بزرگ عمرانی، زیرساختی و خدمات عمومی به کار خود ادامه دادند.

۳. هیلونگ‌جیانگ با تکیه بر زمین‌های حاصلخیز و فناوری‌های نوین، نقش خود را در تأمین امنیت غذایی چین تقویت می‌کند.

۴. گردشگری روستایی در تعطیلات روز ملی به رونق بازار فرهنگی و گردشگری چین کمک کرده است.

۵. میراث و روحیه راهپیمایی بزرگ چین در برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی، با تأکید بر وحدت ملی و توسعه روستایی، همچنان مورد توجه است.

مهم‌ترین عناوین امروز روزنامه‌های جهان مهم‌ترین عناوین امروز روزنامه‌های جهان مهم‌ترین عناوین امروز روزنامه‌های جهان مهم‌ترین عناوین امروز روزنامه‌های جهان

مهمترین عناوین روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های پاکستان

«آج نیوز»

- حوثی‌ها مدعی حمله به پالایشگاه آرامکو و دو فرودگاه عربستان شدند.

- نشست اضطراری ائتلاف دفاعی مکه؛ تصمیم برای استقرار نیرو‌های نظامی و تقویت توان دفاعی عربستان

- اسحاق دار: سه پاکستانی دیگر که در سومالی گروگان گرفته شده بودند، آزاد شدند.

- نخست وزیر پاکستان برای بررسی وضعیت خیبر پختونخوا بار دیگر با رئیس جمهور دیدار می‌کند / احتمال وضع قانون حکمرانی فرماندار در این ایالت

«هم نیوز»

- هلاکت ۵ تروریست در عملیات نیرو‌های امنیتی پاکستان در وزیرستان شمالی بر اساس اطلاعات امنیتی

- دبیرکل سازمان ملل متحد برای سفر رسمی وارد اسلام آباد شد.

- وزیر امور خارجه افغانستان: تنش میان پاکستان و افغانستان از طریق مذاکره و دیپلماسی قابل حل است.

- دادگاه بین المللی کیفری حکم بازداشت هبت الله آخوندزاده، رهبر طالبان افغانستان و سه مقام دیگر را علنی کرد.

«رادیو پاکستان»

- شهباز شریف: پاکستان خواهان تبدیل دوستی تاریخی با لهستان به شراکتی پایدار، بلندمدت و چندجانبه است.

- گام مهم برای توسعه فعالیت‌های صنعتی در کراچی با تسهیل شورای تسهیل سرمایه گذاری ویژه پاکستان / هزینه‌های بندری کاهش یافت.

- وزیر دفاع پاکستان: طی دو سال گذشته ۶۲۰۰ مورد حادثه تروریستی در ایالت خیبر پختونخوا ثبت شده است.

- وزیر دارایی: رشد اقتصادی پاکستان در سال جاری به ۴ درصد خواهد رسید.

مهم‌ترین عناوین امروز روزنامه‌های جهان مهم‌ترین عناوین امروز روزنامه‌های جهان مهم‌ترین عناوین امروز روزنامه‌های جهان

مهمترین عناوین برخی رسانه‌های جنوب شرق آسیا

• کانال اخبار آسیا

تایلند نسبت به بارش‌های بیشتر هشدار داد؛ شمار قربانیان سیل به ۳۱ نفر رسید.

اندونزی ۱۱ نفر را به ظن ارتباط با شبکه‌های تروریستی بازداشت کرد.

ترامپ می‌گوید آمریکا بمب‌افکن‌های خود را پس از «تهدیدها» از پایگاه بریتانیا منتقل کرد.

آمریکا با فروش تسلیحات یک میلیارد دلاری به امارات موافقت کرد.

• نیو استریت تایمز

۲۰ منطقه در مالزی، هوای ناسالم را ثبت کردند.

سازمان «ماپیم» مالزی برای تأمین کمک‌های زمستانی به غزه، هدف‌گذاری ۱.۲۲ میلیون دلار تعیین کرد.

منابع نظامی می‌گویند نیرو‌های دولتی یمن منطقه‌ای را در نزدیکی باب‌المندب تصرف کردند.

انور: مالزی باید از تولید سنتی فراتر رود و قابلیت‌های هوش مصنوعی خود را تقویت کند.

• مالایی میل

گزارش حسابرسی فدرال نشان می‌دهد که اصلاحات هدفمند یارانه‌ها به کاهش ۳.۸ میلیارد دلاری هزینه‌های مالزی در سال ۲۰۲۵ کمک می‌کند.

اندونزی ۲۰۴ یگان نظامی به نیرو‌های خود می‌افزاید؛ پرابوو دستور افزایش آمادگی رزمی را صادر کرد.

• ویتنام اکسپرس

ویتنام نیز در کنار مالزی و تایلند به جمع آسان‌ترین کشور‌ها برای کوچ‌نشینان دیجیتال پیوست.

• تمپو اندونزی

کوه سمرو فوران کرد و ستونی از خاکستر به ارتفاع ۹۰۰ متر را بر فراز قله به هوا فرستاد.

• استار مالزی

صادرات فیلیپین در ماه اوت به بالاترین میزان خود در ۳۵ سال گذشته، یعنی ۹.۱۱ میلیارد دلار آمریکا، رسید.

• مالزیا رزرو

یک نهاد امور دریایی اعلام کرد: نفت‌کشی در تنگه هرمز پس از تهدید‌های ایران، تغییر مسیر داد و بازگشت.

• آسترو آوانی

تنش‌ها در تنگه هرمز افزایش یافت، ایران به کشور‌های حامی تحریم‌های آمریکا هشدار داد.

مهم‌ترین عناوین امروز روزنامه‌های جهان مهم‌ترین عناوین امروز روزنامه‌های جهان مهم‌ترین عناوین امروز روزنامه‌های جهان مهم‌ترین عناوین امروز روزنامه‌های جهان مهم‌ترین عناوین امروز روزنامه‌های جهان

مهمترین عناوین مهم روزنامه‌های روسیه

«راسیسکایا گازتا»

ماروچکو: حتی یک روز توقف پل شمالی کی‌یف بر نیرو‌های مسلح اوکراین در منطقه عملیات نظامی ویژه تأثیر می‌گذارد.

ترامپ: نابودی لس‌آنجلس در جنگ با ایران «بهای کوچکی» است.

پزشکیان حملات به تأسیسات هسته‌ای ایران را به بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مرتبط دانست.

«وزگلیاد»

پدافند هوایی روسیه از عصر دوشنبه ۶۵۰ پهپاد را که به سمت منطقه مسکو در حرکت بودند سرنگون کرد.

یک بالگرد نیروی دریایی آمریکا پس از ارسال پیام اضطراری در نزدیکی سواحل عربستان سعودی ناپدید شد.

حوثی‌ها آسمان عربستان سعودی را منطقه عملیات نظامی اعلام کردند.

«ایزوستیا»

در پی حملات پهپادی به منطقه مسکو، یک نفر کشته و شش نفر زخمی شدند.

در لهستان از افزایش حضور نظامی در شرق این کشور خبر دادند.

ترامپ: آمریکا آماده بررسی ایجاد پایگاه نظامی در لیتوانی است.

«کامرسانت»

اوورچوک و وزیر خارجه افغانستان درباره همکاری در حوزه انرژی و تجارت گفت‌و‌گو کردند.

اوپن‌ای‌آی در حال بررسی جذب ۱۰ میلیارد دلار سرمایه از صندوق‌های امارات متحده عربی است.

رئیس‌جمهور کره جنوبی پس از هک بانک‌ها خواستار ایجاد سامانه‌ای برای مقابله با تهدیدات هوش مصنوعی شد.

«نزاویسیمایا گازتا»

مقامات رسمی یمن قصد دارند انصار الله را از این کشور بیرون کنند.

نماینده کمیسیون اروپا: اتحادیه اروپا از نظر قیمت انرژی به سمت زمستانی بسیار دشوار پیش می‌رود.

ترکیه و پاکستان یگان‌های نظامی خود را در عربستان سعودی مستقر خواهند کرد.

مهم‌ترین عناوین امروز روزنامه‌های جهان مهم‌ترین عناوین امروز روزنامه‌های جهان مهم‌ترین عناوین امروز روزنامه‌های جهان مهم‌ترین عناوین امروز روزنامه‌های جهان مهم‌ترین عناوین امروز روزنامه‌های جهان

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های ترکیه

🔹حریت

● وزیر خارجه فیدان: ائتلاف مکه نهادینه خواهد شد.

● ایتالیا ۳–۱ ترکیه؛ تیم ملی ترکیه چهارمین بازی خود را نیز بدون امتیاز به پایان رساند.

● شمار مسموم‌شدگان کارخانه قند به ۴۵ نفر رسید.

🔹 صباح

● انتقال ۳ میلیارد لیره‌ای به خارج از کشور؛ جزئیات جدید پرونده صندوق‌ها فاش شد.

● استقبال گسترده از عرضه سهام Halkbank؛ سرمایه‌گذاران خارجی به بانکداری ترکیه علاقه‌مندند.

● رتبه‌بندی جهانی فیفا به‌روزرسانی شد؛ جایگاه جدید ترکیه مشخص شد.

🔹 ملیت

● افزایش حقوق سه‌ماهه مشخص شد؛ جدول جدید حقوق بازنشستگان و کارکنان دولت در حال شکل‌گیری است.

● هشدار بمب در پرواز آنکارا–شانلی‌اورفا؛ یادداشت پیدا‌شده در سرویس بهداشتی هواپیما نیرو‌های امنیتی را به حالت آماده‌باش درآورد.

● جدول اولیه افزایش حقوق بازنشستگان برای ژانویه ۲۰۲۷ منتشر شد.

🔹 سوزجو

● شهردار ایوب‌سلطان، میثات بولنت اوزمن، بازداشت شد؛ ۱۳ نفر در پرونده شهرداری به زندان رفتند.

● قیمت سوخت دوباره تغییر کرد؛ ۴.۹۵ لیره از قیمت گازوئیل کاسته شد.

● «این قرن ترکیه»؛ ابعاد پرونده ۲.۲ میلیارد لیره‌ای مورد انتقاد قرار گرفت.

🔹 ینی‌شفق

● تصمیم ائتلاف مکه برای حمایت نظامی از عربستان؛ امکان اعزام سریع نیرو و توانمندی‌های نظامی

● «پول را پس می‌دهیم»؛ نزدیک به ۹۰ درصد افراد پرونده صندوق‌ها پیشنهاد بازگرداندن مبالغ را داده‌اند.

● تورم پس از پنج سال به زیر ۳۰ درصد رسید؛ تورم سالانه سپتامبر ۲۹.۷۳ درصد اعلام شد.

🔹ترکیه

● در پی مرگ ۵ کارگر معدن سوما، ۹ نفر از مدیران و مسئولان بازداشت‌شده به زندان فرستاده شدند.

● طلا در آستانه سقوط؛ قیمت جهانی طلا به پایین‌ترین سطح دو ماه اخیر رسید.

● گالاتاسرای–بارسلونا؛ زمان و جزئیات دیدار مهم لیگ قهرمانان اروپا اعلام شد.

🔹جمهوریت

● تصمیم دادگاه قانون اساسی درباره تایفون قهرمان؛ راه محاکمه مجدد باز شد.

● در پرونده ایوب‌سلطان، شهردار میثات بولنت اوزمن و ۱۲ مظنون دیگر بازداشت شدند.

● ابعاد خسارت پرونده «زلزله صندوق‌ها» مشخص‌تر شد؛ ذخایر بانک مرکزی طی چهار هفته ۱۷ میلیارد دلار کاهش یافت.