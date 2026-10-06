به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی طی امروز عبور ریز موج‌هایی را نشان می‌دهد، بنابراین افزایش ابر و رگبار‌های نقطه‌ای و رعدوبرق در ارتفاعات استان دور از انتظار نیست.

محمد سبزه زاری افزود: همچنین با استقرار جریانات جنوبی از اواخر امشب تا اواخر روز چهارشنبه شاهد افزایش رطوبت و شرجی در نوار ساحلی، مناطق جنوبی و بخش‌هایی از مرکز خواهیم بود. تا فردا روند تغییرات دمایی بصورت افزایشی پیش بینی می‌شود و سپس تا اوایل هفته آینده با شیب ملایمی دما کاهش خواهد یافت.

در شبانه روز گذشته امیدیه با دمای ۴۴.۳ و دهدز (دزپارت) با دمای ۲۱.۸ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

در این مدت بیشینه و کمینه دمای اهواز ۴۰.۴ و ۲۷.۸ درجه سانتیگراد ثبت شده است.