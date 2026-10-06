سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی از صدور رأی سبز و احکام جایگزین در شعبه اول دادگاه صلح شهرستان سرایان برای متهم قاچاق ۱.۵ تن چوب تاغ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، کرباسچی، گفت: این پرونده پس از کشف محموله چوب‌های تاغ قطع شده از یک دستگاه خودروی نیسان در یکی از استان‌های همجوار انجام تحقیقات قضایی، برای رسیدگی نهایی به دادگاه صلح شهرستان سرایان ارجاع شد.

وی با اشاره به قاطعیت مرجع قضایی در برخورد با تخریب‌کنندگان منابع طبیعی افزود: بر اساس رای صادره، متهم اصلی این پرونده به دلیل بریدن و قطع هزار و ۵۰۰ کیلوگرم چوب تاغ علاوه بر پرداخت ۱۳۵ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و ضبط کامل چوب‌های مکشوفه به نفع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، به مجازات‌های تکمیلی و جایگزین محکوم شد.

سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی افزود: متهم مکلف شده است نسبت به احیا و کاشت درختان تاغ در مساحت ۲ هکتار در جنگل سه قلعه مطابق با دستورالعمل‌های فنی اقدام کرده و به مدت یک سال نیز آبیاری و نگهداری از این درختان کاشته‌شده را تحت نظارت مستقیم اداره منابع طبیعی سرایان بر عهده بگیرد.

کرباسچی با تاکید بر اینکه قطع درختان تاغ موجب گسترش بیابان‌زایی و آسیب جدی به عرصه زیست‌محیطی منطقه می‌شود افزود: اجرای مجازات‌های تکمیلی و خدمات عمومی بدون نیاز به رضایت محکوم، گامی موثر در جهت جبران خسارات واردشده به طبیعت و احیای تاغ‌زار‌ها به شمار می‌رود

سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی در پایان، از نگاه حمایتی، اهتمام و قاطعیت رئیس دادگستری، دادستان و قضات محترم شهرستان سرایان در صدور احکام قاطع، بازدارنده و «رأی‌های سبز» زیست‌محیطی صمیمانه تشکر و قدردانی کرد و این‌گونه تصمیمات شجاعانه قضایی را پشتیبان اصلی یگان حفاظت منابع طبیعی در حفظ و احیای سرمایه‌های ملی استان دانست.